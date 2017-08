Aide technique à domicile à prix cassé sur l’arc lémanique

Vendredi après-midi, dans les hauts de Chailly, à Lausanne, un jeune homme, Sam Eggertswyler, fondateur et directeur général de Quicker.ch, s’affaire pour installer Internet et le téléphone chez un couple de personnes âgées après avoir été contacté par Swisscom. Madame a 92 ans et son mari 88. Ils n’ont plus le téléphone depuis presque un mois et l’attente commençait à peser. «Nous sommes proches de la libération», disent-ils en riant. S’ils sont encore vifs et qu’ils apprécient jouer à des jeux vidéo sur leur tablette, installer un boîtier Internet et le câblage qui va avec leur est difficile. C’est là qu’intervient la start-up, active depuis trois mois sur l’arc lémanique.

«L’installation à domicile n’est pas un nouveau concept. Ce que nous révolutionnons, c’est la manière de le faire», affirme Sam Eggertswyler. Et pour cause: terminé les jours d’attente et les techniciens qui interviennent entre 13h et 17h, sans plus de précision. Le CEO de Quicker.ch et ses «compagnons» (ses employés, dans le jargon de l’entreprise) interviennent dans la journée au domicile des clients. Comment? grâce à un algorithme qui envoie la commande au «compagnon» le plus proche du lieu d’intervention.

La rapidité d’intervention n’est pas le seul avantage proposé par la start-up. «Nous divisons par deux la facture, assure Sam Eggertswyler, pâtissier-confiseur de formation et fort d’une expérience de plusieurs années à la hotline d’un opérateur. Un client paiera en moyenne 240 francs pour l’intervention d’un technicien surqualifié qui fera uniquement les branchements sans prendre la peine d’expliquer le fonctionnement des différentes installations. Chez nous, le tarif est fixe, qu’importe la durée de travail. 99 francs pour tout ce qui touche à la télévision, à la téléphonie et aux smartphones. Pour ce qui est des ordinateurs, la facture s’élève à 169 francs.» Et de poursuivre: «Swisscom, qui nous mandate pour certaines missions, s’est mise depuis plusieurs années à l’économie participative. C’est-à-dire mandater des indépendants pour venir faire des petits travaux chez les particuliers. Mais la concurrence est encore à la traîne.»

Job d'étudiant

Pour rentrer dans ses frais, Sam Eggertswyler engage des étudiants majoritairement issus de l’EPFL ou possédant un CFC d’informaticien. «Ils touchent 51% de la facture, détaille le directeur de Quicker.ch. Ainsi, en une heure de travail, ils gagnent 50 francs en moyenne – sans compter les pourboires –, soit l’équivalent de deux heures de travail dans un fast-food.»

Les clients et les étudiants travaillant pour la start-up ne sont, selon Sam Eggertswyler, pas les seuls gagnants dans l’affaire. «Les opérateurs voient leurs frais baisser. Comme, en plus de faire les installations, nous expliquons aux clients comment fonctionnent les appareils, le nombre d’appels à la hotline de l’opérateur baisse significativement. Et avoir moins d’appels à traiter signifie moins d’argent à sortir.»

Si les entreprises sont elles aussi gagnantes avec l’offre de Quicker.ch, pourquoi ne sautent-elles pas le pas? «Nous allons commencer une période test de trois mois avec un gros opérateur qui souhaite rester anonyme. Si les essais, qui commenceront le 1er septembre, sont concluants, nous aboutirons peut-être à un contrat sur la longue durée. Je ne suis pas non plus fermé à l’idée de vendre des parts de ma start-up à une entreprise. On verra bien.» (24 heures)