Aldi utilise Lavaux pour brader des vins italiens

«C’est de la publicité mensongère. Avec ma femme, ma fille et mon fils, on se défonce pour notre Domaine Saint-Amour à Chenaux. Et là, un grand distributeur utilise notre image pour vendre des vins étrangers. C’est inadmissible!» Gilbert Fischer est hors de lui. Vigneron-encaveur en plein Lavaux, œnologue diplômé de la Haute École de Changins, son sang n’a fait qu’un tour quand il a découvert la nouvelle publicité Aldi. On y voit ses vignes et son caveau sur fond de lac Léman, sauf que les vins proposés sont… italiens.

Ce qui frappe dans la publicité Aldi publiée dans son dernier catalogue hebdomadaire, hormis le sublime paysage reconnaissable entre tous de Lavaux, c’est le prix des deux bouteilles de vin en photo sous la carte postale idyllique. Gilbert Fischer: «La première image que cela donne, c’est que je brade mes vins à 3 fr.15 et à 7 fr.99. Bonjour pour l’image de mon domaine.» Et puis quand on y regarde de plus près, les nectars bradés ne proviennent pas de Lavaux mais bien d’Italie. «En plus, dans ce catalogue, il n’y a aucun vin suisse. Je suis hyperfâché.»

En travers de la gorge

À l’Office des vins vaudois (OVV), on ne l’a pas moins en travers de la gorge. Benjamin Gehrig, directeur: «Ce sont vraiment des ânes chez Aldi! Au vu des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, c’est surtout leur image qui pâtit de cette action.» Formellement, l’OVV va se fendre d’un courrier officiel à l’adresse d’Aldi, enjoignant au grand distributeur de promouvoir davantage les vins vaudois. Le chimiste cantonal assure de son côté qu’une suite administrative sera donnée à l'affaire.

Du côté d’Aldi, on reconnaît que le choix de la photo est malheureux.«Cela dit, l’image doit être comprise avant tout comme une image symbolique. Nous n’avions pas l’intention de contrarier notre clientèle. Si cela a été le cas, nous le regrettons.»