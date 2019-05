Alerte «14 juin» au sein des bastions féminins

«Le mouvement prend de l’ampleur dans tous les secteurs de la fonction publique», confie Maria Pedrosa, secrétaire syndicale des services publics SSP. Dans les écoles, les garderies, les hôpitaux et autres bastions féminins, la grève des femmes se prépare très activement. À Lausanne, les centres de vie enfantine de la Sallaz, de la Borde et de Valency ont déjà voté un débrayage le 14 juin. C’est aussi le cas des établissements scolaires de Montreux-Est, Yverdon (Léon Michaud), Cossonay-Penthalaz, des gymnases de Nyon et du Bugnon à Lausanne. «Il n’est pas impossible que ces établissements restent fermés», souffle Gilles Pierrehumbert, président de la Société vaudoise des maîtres secondaires et secrétaire fédéral SUD (Fédération syndicale regroupant des associations de personnel régi par la législation cantonale). «Nous nous attendons déjà à un mouvement très fort. C’est en train de monter.» Cela alors que l’organisation concrète de la grève ne fait que commencer dans l’enseignement, mais aussi dans les secteurs de l’enfance et de la santé. La grande majorité des assemblées ne se prononceront que la semaine prochaine. Impossible donc d’estimer pour l’heure le nombre de gréviste le jour J. L’incertitude est le propre de la grève.

La Fédération syndicale SUD s’attelle à renforcer l’effet d’entraînement en cours. Son entité féminine, SUDe, appelle à une grève effective mixte: «Nous préconisons l’arrêt total du travail, même bref, mais nous souhaitons qu’il se prolonge le plus longtemps possible, précise la syndicaliste Françoise-Emmanuelle Nicolet, également présidente de l’Association vaudoise des maîtres de gymnase. Nous demandons par ailleurs aux parents de déscolariser leurs enfants durant la grève.»

Retenue des salaires

C’est que SUD, comme d’autres, est en conflit ouvert avec l’État, notamment sur la question de la retenue des salaires des fonctionnaires grévistes. «Alors que la grève vise à combattre l’inégalité salariale, cette seconde pénalisation financière n’est juste pas envisageable à nos yeux. C’est inacceptable de la part d’un Conseil d’État à majorité de gauche et féminine.»

Et le dispositif dévoilé jeudi par le gouvernement pour le 14 juin ne calme pas la colère des syndicats. Celui-ci prévoit que les fonctionnaires qui souhaitent participer à l’événement sans se mettre formellement en grève seront libérées dès 15h30 et compenseront cette heure non travaillée dans le courant de l’année.

«Ce dispositif n’a qu’un seul but, celui de désamorcer la grève», s’emporte Françoise-Emmanuelle Nicolet. «Si le Conseil d’État voulait étouffer une rébellion au parlement ou même la grève, il ne s’y serait pas pris autrement», renchérit Gilles Pierrehumbert. Les syndicalistes dénoncent un double discours: «Le Conseil d’État juge la grève licite, mais ce sont les grévistes qui sont appelées à en payer les frais.»

Dans le canton, les Communes se sont montrées plus généreuses. La Ville de Lausanne offre deux heures à son personnel pour lui permettre de participer à la grève. À Montreux, l’administration fermera une heure avant le vendredi 14 juin, sans contrepartie pour les collaborateurs.

«Nous espérons une très forte mobilisation féminine à 15h24, soit l’heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement en raison des inégalités salariales», anticipe Christine Guinard Dumas, secrétaire générale du syndicat AvenirSocial Vaud.

Les papas en renfort?

Dans ces perspectives, les structures de la petite enfance commencent à s’organiser pour maintenir un service minimum face à la défection attendue de certaines de leurs éducatrices. Les structures qui n’y parviendront pas devront fermer leurs portes. «Nous avons reçu des questions de la part de garderies, relève Valérie Berset, cheffe de l’Office cantonal de l’accueil de jour des enfants. On nous demande si les directives cantonales devront être appliquées le 14 juin en ce qui concerne le taux de personnel d’encadrement requis ou si les papas peuvent venir remplacer leur compagne partie faire la grève.» En cas de chute des effectifs, les garderies auront encore la possibilité de déplacer des enfants dans d’autres garderies. Mais ce sera plus facile dans les villes que dans les villages où les structures d’accueil sont plus rares.

«Cela ne va pas être facile de faire venir les pères, commente Simon Smith, chef du Service des affaires sociales de Montreux. Car un extrait du casier judiciaire est requis. Or, seul l’employeur du papa peut obtenir un document sur d’éventuels délits sexuels.» «C’est pourquoi nous avons renoncé à cette possibilité», conclut Jacqueline Pellet, municipale à Montreux. Les directeurs cantonaux de l’enseignement obligatoire et postobligatoire estiment, eux, pouvoir compter sur un nombre suffisant d’enseignants le 14 juin: «Ceux qui souhaitent participer à la manifestation annonceront leur intention assez tôt. Les directeurs des écoles pourront ainsi prendre leurs dispositions pour accueillir les élèves ne pouvant pas être libérés de l’école.» «Toutefois, précise Lionel Eperon, directeur de l’enseignement post-obligatoire du Canton, une part des cours et des examens ne dépend pas de nous, mais des associations professionnelles.» Dans le postobligatoire, aucun service minimum n’est exigé. La grève pourrait donc affecter les cours. (24 Heures)