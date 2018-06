Aménagements cyclables autour de la gare

C’est parti pour quelques mois de travaux aux environs de la gare à Lausanne. La Ville a en effet entrepris le réaménagement des avenues Ruchonnet et de la Gare. La pose d’un nouveau revêtement permettra de diminuer les nuisances sonores pour les riverains et les commerces et, surtout, les déplacements des cyclistes et des piétons seront facilités d’un bout à l’autre de ces deux artères fortement sollicitées.

À la fin des travaux, les pistes cyclables seront continues, le passage des carrefours sécurisés et les îlots centraux élargis. «Grâce à ces aménagements, tout le monde y gagnera dans ses déplacements», assure la Ville. La circulation est maintenue durant toute la durée des travaux, mais sera restreinte à une voie par sens de circulation. Des ralentissements sont à prévoir. Le trafic des bus est également assuré. Cependant, la ligne No 2 sera déviée sur l’avenue de Jurigoz entre les arrêts Georgette et Jordils, dès le 16 juillet et pour une durée d’un mois.

Voilà le calendrier des travaux. Sur l’avenue Ruchonnet, ils courent jusqu’au début du mois de juillet. Le chantier marquera une pause pour permettre aux bus de substitution du LEB de circuler durant l’été. Il reprendra mi-août pour s’achever en novembre 2018. La pose du tapis phono-absorbant interviendra courant 2019. Les feux de circulation à la hauteur de l’avenue de Savoie seront notamment supprimés et remplacés par un trottoir continu. Des places de stationnement pour vélos seront créées.

Pour ce qui est de l’avenue de la Gare, les travaux dureront jusqu’à la fin août. La pose du tapis phono-absorbant est prévue en septembre 2018. Là encore, des places de stationnement pour vélos seront réalisées et les passages piétons renforcés pour des traversées «plus confortables». (24 heures)