André Borschberg: «Nous révolutionnons le monde de l’aviation»

Le bébé électrique de Solar Impulse, H55, qui veut doper le potentiel de la propulsion électrique dans le monde de l’aviation, commence à convaincre. André Borschberg annonce que l’entreprise basée à Sion – et qu’il dirige – vient de boucler un premier tour de table, levant 5 millions.

Où avez-vous trouvé ces fonds et à quoi vont-ils servir?

Aux États-Unis, essentiellement auprès de NanoDimension, un fonds de capital-risque américano-suisse où l’on retrouve Patrick Aebischer (ndlr: l’ancien président de l’EPFL) . Ces fonds, qui en appelleront d’autres, vont nous aider à rentrer dans le marché, en déposant des brevets et en développant des solutions qui vont révolutionner le monde de l’aviation.

De quelle manière?

La propulsion électrique, moins chère, propre et durable, va véritablement transformer l’industrie. Grâce à cette technologie, dont on a démontré le potentiel sur Solar Impulse (qui était également un avion électrique), on verra bientôt des avions décoller verticalement, puis voler sans bruit ni pollution, avant d’atterrir sur le toit d’un immeuble à l’autre bout de la ville.

Concrètement, où en êtes-vous?

Notre avion d’acrobatie électrique, aEro1, vole depuis quelques mois en Valais. En une heure de vol, il ne dépense que 2-3 francs d’énergie. Nous allons poursuivre sur cette voie et nous livrerons les premiers prototypes dans l’année.

H55 prévoit que le véhicule urbain volant sera une réalité dans trois ans. Est-ce vraiment réaliste?

C’est réaliste, mais c’est effectivement un objectif plutôt ambitieux. Le principal défi consiste à passer de modèles expérimentaux à des engins qui soient certifiés, sur lesquels on puisse garantir qu’il n’y aura pas de panne, par exemple, pour obtenir toutes les autorisations (24 heures)