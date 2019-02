Appel pour les requérants privés d’apprentissage

L’appel a été rédigé à plusieurs mains et porte plusieurs voix. Intitulé «Un apprentissage - un avenir», le texte demande «instamment aux autorités fédérales et cantonales de permettre aux jeunes, même déboutés de l’asile, de mener à terme leur formation». Une problématique récemment développée par «24 heures» en marge des premières assises romandes sur la question. Dans le sillage de cet événement ayant attiré 200 personnes, un comité d’une vingtaine de membres entend mobiliser la société civile autour de son appel, présenté jeudi après-midi à Lausanne.

Car, disent les responsables, les cas de jeunes requérants déboutés et forcés d’interrompre leur apprentissage pour être placés à l’aide d’urgence «se multiplient». Pour rappel, la poursuite de l’activité professionnelle, même de formation, est impossible y compris dans les cas où un ultime recours est envisageable. S’il n’y a pas de chiffres officiels pour quantifier le phénomène, observé à l’échelle suisse, le comité en question affirme avoir déjà recensé une quinzaine de cas vaudois et 25 à Genève.

«En errance pour toujours»

Dans un avenir proche, Abdijabar pourrait faire partie des concernés. Apprenti dans une entreprise vaudoise, cet Éthiopien de 19 ans vient de recevoir une première réponse négative du Secrétariat d’État aux migrations. «Le fait d’arrêter notre apprentissage nous plonge dans une situation très difficile psychologiquement et dans une vie misérable, explique-t-il. Nous ne voulons pas devenir des criminels, nous avons besoin d’une formation et d’une expérience professionnelle pour notre futur. J’ai tout donné pour me construire cette vie, je ne veux pas revenir en arrière et être en errance pour toujours.» À ses côtés, son patron, Gazmend Nura, défend un employé doué, motivé et «qui ne prend pas la place d’un apprenti suisse puisqu’il y a une pénurie de jeunes dans de nombreuses branches».

Mouvement apolitique

L’appel, à signer en ligne, est divisé en cinq parties: la voix des jeunes, des patrons, des familles de parrainage, des professionnels du domaine et des enseignants. Toutes réclament que les requérants déboutés soient avant tout considérés comme des apprentis et puissent terminer leur formation pour «éviter un gaspillage financier et humain».

«D’autant qu’il est question du droit fondamental à l’éducation», lance Andréane Leclercq, une marraine. «Ce texte est un point de départ qui réunit un très large spectre de personnes. Nous réfléchissons déjà à la suite pour qu’il ne reste pas lettre morte», souligne Martino Guzzardo, chargé de projet pour le Service social international. «Nous espérons que cette impulsion grandira en tant que mouvement citoyen et qu’elle ne perdra pas son contenu en devenant politisée et partisane», précise Philippe Jaquier, un parrain. (24 heures)