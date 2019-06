Après l'affaire Girardin, Apollo avalée par une autre fondation

Apollo. Depuis plus d’une année dans le Canton, ce nom n’est plus synonyme de rêves spatiaux, mais renvoie à une affaire pénale, celle impliquant Lionel Girardin, municipal veveysan soupçonné de gestion déloyale d’intérêts publics. La Fondation Apollo, qu’il présidait, a subi un dégât d’image suite aux nombreuses révélations (notamment le fait que Lionel Girardin était rémunéré par Apollo, ainsi que son épouse et son frère, alors qu’une interdiction existe d’engager des membres du conseil de fondation et leurs proches). Dès le 1er octobre, Apollo, qui aide les mal-logés, sera absorbée par une autre fondation, Le Relais. Les deux conseils doivent l’avaliser formellement cet automne, mais des votes de principe ayant déjà eu lieu, le mariage est entendu.

Christophe Equey, commissaire avec attribution de président désigné par l’Autorité de surveillance pour jouer le «pompier» d’Apollo, concède que sa nomination a bien été synonyme «d’une mise sous tutelle» de la fondation basée à Vevey, mais active sur la Riviera, à Aigle et à Yverdon. Claudine Wyssa est présidente de la Fondation Le Relais et syndique de Bussigny. Tous deux répondent à nos questions.

Avec cette fusion, qu’est-ce qui changera pour les plus de 2800 bénéficiaires d’Apollo?

Claudine Wyssa: Rien. Ils auront les mêmes baux signés entre la fondation et leur régie. Les comptoirs du logement se maintiendront. Simplement, le champ d’action du Relais (qui a commencé en 1971 dans l’aide aux personnes dépendantes) est plus large que la simple question du logement: il s’occupe de réinsertion sociale et professionnelle, sur la durée. Les gens précarisés pour leur logement sont en effet parfois en difficulté également sur d’autres aspects. Ces prestations pourront un jour être étendues aux bénéficiaires d’Apollo, mais c’est de la musique d’avenir.

Quid des employés d’Apollo?

Christophe Equey: Ils seront tous repris par Le Relais, sauf une collaboratrice qui part après avoir eu un enfant. À mon arrivée, Apollo avait subi une hémorragie avec les départs des trois membres de la famille Girardin (président, responsable RH et responsable informatique) et de la directrice. Les collaborateurs ont été admirables et ont tenu la barque.

D’où est venue l’idée de faire absorber Apollo par Le Relais?

C.E.: L’impulsion est venue l’automne dernier de Pierre-Yves Maillard, encore conseiller d’État en charge des Affaires sociales. Suite à un audit financier d’Apollo mené par Christian Rinderknecht (ancien responsable financier du Service de prévoyance et d’aide sociales du Canton), nous avons réalisé que la fondation risquait la faillite en se retrouvant surendettée. Le Canton a accordé exceptionnellement 100 000 fr. pour passer ce cap difficile, mais a exigé d’assainir la situation, en indiquant cette voie d’une fusion par absorption avec Le Relais.

C.W.: Cette solution a également été chaudement recommandée par l’Autorité de surveillance des fondations.

Cette faillite qui a menacé Apollo est-elle imputable à une mauvaise gestion?

C.W.: Disons que les choses avaient été vues un peu grand, notamment concernant les coûts et la taille des locaux, ce qui a d’ores et déjà été corrigé par Christophe Equey (ndlr. Apollo s’est repliée sur un seul étage dans son siège veveysan, voir notre édition du 9 avril).

C.E.: Grâce à cela, nous avons économisé 50 000 fr. annuels. Pour le surplus, je ne donnerai pas de détails sur la gestion, puisqu’une procédure pénale est en cours. Mais le surendettement de l’an dernier est essentiellement dû à l’engagement anticipé de personnel en vue de l’ouverture des bureaux de l’Ouest lausannois (ndlr: huit communes – dont Bussigny – avaient voté les crédits pour l’arrivée d’Apollo, mais ont mis le holà quand l’affaire Girardin a éclaté).

Ces bureaux, prévus pour 2018, ouvriront-ils un jour?

C.W.: Évidemment, même s’il est impossible d’articuler une date précise pour 2020. Il y a une certaine impatience pour enfin proposer ces prestations dans l’Ouest lausannois. Les crédits ont été portés dans les budgets des communes mais n’ont pas été dépensés. Pour 2020, ils seront attribués directement au Relais.

À un moment, Apollo et Le Relais étaient en concurrence pour obtenir une subvention cantonale (actuellement de 800 000 fr.). Apollo l’avait emportée. Par esprit de revanche, le conseil de fondation du Relais peut-il refuser la fusion cet automne?

C.W.: Non, il n’y a aucun risque. Le Conseil s’est déjà prononcé deux fois positivement, tant sur une entrée en matière que dans un vote de principe. Les discussions ont été très approfondies et menées avec beaucoup de prudence. Nous voulions des garanties, notamment du soutien de l’État, ce qui a été confirmé.

C.E.: Du côté d’Apollo, ce mariage a été entériné à l’unanimité, les membres du conseil étant conscients que sans fusion les buts de la fondation ne pouvaient être poursuivis. Cette fusion est la meilleure chose qui pouvait arriver à Apollo, qui, comme une start-up, a grandi trop vite. Elle est trop vulnérable: si par exemple la comptable tombe malade, tout s’arrête! Nous avons assaini la situation et la mariée sera belle.

Des communes de la Riviera risquent-elles de retirer leurs subventions à la nouvelle entité fusionnée?

C.W.: J’imagine que non. Une réflexion sur le financement sera de toute façon menée à moyen terme. Dans l’immédiat, il nous faut d’abord nous occuper de reprendre le personnel et d’assurer les prestations. (24 heures)