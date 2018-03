Après la crise, la refonte de la Haute École de musique

L’annonce faite par la conseillère d’État Cesla Amarelle jeudi matin, devant quelque 150 professeurs de la Haute École de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU-CL) venus initialement écouter les résultats de l’audit externe lancé en novembre 2017, a été accueillie par des applaudissements nourris. La ministre en charge de la Formation et de la Culture révélait les décisions coup de poing prises par les autorités des trois cantons et de la Ville de Lausanne, principaux bailleurs de fonds de la HEMU. Tout d’abord, la mise à pied immédiate du directeur général, Hervé Klopfenstein, dont le management avait été qualifié de «dictatorial» par une dizaine de collaborateurs dans nos colonnes l’automne passé. Il bénéficiera d’un «congé scientifique», prévu dans la loi vaudoise sur les hautes écoles de type HES, pour envisager la suite de sa carrière. Il n’exerce désormais plus aucune responsabilité au sein de l’institution.

Edito: À fondation privée, mission publique

Une refonte totale imposée

Les autorités ont aussi mis en place une tutelle d’État. Barbara Vauthey, cheffe du Service des affaires universitaires à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport du Canton de Fribourg, préside dès maintenant la conduite opérationnelle de l’institution (soit le conseil des directeurs).

Dominique Arlettaz, ancien recteur de l’Université de Lausanne, est chargé d’opérer une refonte fondamentale de la HEMU et de son conseil de fondation d’ici à l’été. «Son président, Nicolas Gillard, est personnellement et individuellement concerné par cette demande de changement», a souligné Cesla Amarelle. Ces mesures vont au-delà des recommandations de l’auditeur externe, Dominique Alain Freymond (Alderus Consulting), dans son rapport rendu le 26 février aux autorités et présenté jeudi aux professeurs (lire encadré). Cet expert avait été mandaté par le conseil de fondation pour établir un diagnostic de la gouvernance, de l’organisation et du fonctionnement de la HEMU, sous la surveillance d’un comité de suivi des autorités. Durant trois mois, 46 entretiens ont été menés. La moitié du personnel enseignant et de recherche, ainsi que 80% de l’administration et de la technique ont été sondés via un questionnaire. Le rapport d’audit préconise de ne pas se séparer du directeur général avant la fin de son mandat, en décembre 2018, et indique qu’il n’y a pas de «situation de grave crise» à la HEMU. Mais il parle de «torts partagés» et estime qu’il faut rapidement trouver un successeur à Hervé Klopfenstein. Les autorités disent tout le contraire et relèvent que la situation au sein de la HEMU est à «considérer comme une crise», qui comporte des «risques académiques». Le poste de directeur général doit être redéfini – une mise au concours devrait pouvoir intervenir cet été.

«C’était le moment de réagir avant que des choses qui avaient été construites commencent à se décomposer»

Pourquoi ce camouflet? «Ce rapport d’audit n’est pas à la hauteur de la crise. Il n’a pas intégré tous les éléments de ces dernières semaines», justifie Cesla Amarelle. Pour rappel, sept démissions, dont celle de Béatrice Zawodnik, directrice du site de Lausanne depuis 2013, ont été annoncées à fin février. Ces départs, ajoutés aux vingt autres durant ces deux dernières années et au fait que les autorités aient appris la plupart de ces démissions par voie de presse, ont précipité les décisions politiques. Le rapport prévoyait aussi que la direction ad interim du conseil des directeurs soit confiée à Mathieu Fleury, directeur administratif depuis octobre 2016. En nommant Barbara Vauthey à sa place, les autorités montrent une certaine défiance envers l’intéressé. Ce conseil sera notamment responsable de rediscuter avec les récents démissionnaires. «Plusieurs personnes ont souhaité publiquement que Mme Zawodnik reste, indique Barbara Vauthey. C’était le moment de réagir avant que des choses qui avaient été construites commencent à se décomposer.»

Déficit de 750 000 francs

Ce n’est pas tout. La nouvelle présidente devra aussi se pencher sur les comptes de l’institution et opérer une clarification financière. En effet, dans le rapport d’activité 2016, on note un «trou» de 750 000 francs. La fluctuation du nombre d’étudiants et certains projets lancés avant d’en garantir le financement en seraient la cause, selon les explications du conseil de fondation.

De son côté, Dominique Arlettaz définira «quelles décisions doivent être prises par qui». Il reconnaît que le conseil de fondation de droit privé est souverain, «mais cela ne nous empêche pas de poser des questions».

Le Conseil, souverain?

Dans un communiqué, le conseil de fondation prend acte «de la lecture que les autorités politiques ont de la situation». Malgré tout, Nicolas Gillard indique que «le conseil de fondation peut se positionner autrement que ce qui est requis par les autorités politiques. Nous sommes tous visés par la demande et nous souhaitons nous déterminer à tête reposée». Une réunion est prévue lundi. Restera-t-il président? «Si le conseil estime que la réforme exigée par les autorités politiques va dans le même sens que ce que nous envisagions, je n’exclus pas d’accompagner ce processus», répond-il. Rencontré mercredi, avant l’annonce de sa mise à l’écart, Hervé Klopfenstein a exprimé des regrets: «Si j’ai pu tenir des propos qui ont blessé des collaborateurs, je présente mes excuses.» Il s’estime «lavé de graves accusations» par le rapport d’audit. (24 heures)