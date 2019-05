Après la votation, il vend ses Kalachnikov à prix cassé

Coup marketing, liquidation d’un stock d’armes sans avenir ou geste politique avant l’entrée en vigueur de la loi? Une annonce du Centre Tir d’Yverdon, en ligne depuis le début de la semaine, n’est pas passée inaperçue. Dans le sillage du «oui» à un durcissement sur la loi sur les armes de dimanche, cette armurerie annonce «des offres exceptionnelles» sur une sélection d’armes semi-automatiques.

À ceux qui auront rapidement commandé leur permis d’acquisition, le centre propose ainsi des fusils «au prix de revient». L’occasion, en attendant la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur d’ici à cet été, d’acquérir des AK-47 à environ 500 francs ou encore un fusil StG4 Remington à 1150 francs, contre un peu moins de 2000 francs habituellement. Le propriétaire yverdonnois réagit laconiquement avant de raccrocher: «Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne reconnais plus mon pays.»

«La manœuvre des prix cassés est connue, relève un haut gradé de l’armée sous couvert d’anonymat. Aux États-Unis, on l’observe dans tous les magasins de vente d’armes d’un État où les réglementations en la matière viennent de changer. En Suisse, en revanche, ce genre d’action n’est pas commune.»

Du côté des clients potentiels, Éric, grand amateur de tir qu’il pratique régulièrement, ne cache pas son intérêt pour l’action du Centre Tir. Sans commenter les raisons qui ont poussé à un tel «bradage», ce quadragénaire vaudois compte bien étudier les offres. «S’il y a de bonnes affaires à faire, je n’hésiterais pas. Reste encore à savoir dans quel état sont ces armes et quels chargeurs elles pourront embarquer», explique-t-il, dans une allusion à l’une des grandes inconnues du dossier: les chargeurs dits «à grande capacité» (lire encadré).

Sur les réseaux sociaux, on s’échange les annonces et adresses pour des chargeurs 30 coups de Fass 90: «Allez sur ce site, il y en a encore, mais faites vite…» écrit un vendeur payernois, entre deux signes de deuil à la suite du résultat des votations. Loin des micros, d’autres armuriers évoquent les bourses aux armes comme endroits où cette denrée, victime de son succès, se fait de plus en plus rare.

La raison de tout ce branle-bas de combat? «En fait, il y a très peu d’informations adaptées aux catégories de personnes sur les modalités de la loi. Le Conseil fédéral doit communiquer dans les prochaines semaines, alors en attendant, tous les bruits courent», soupire un cadre de l'administration. Un autre officier de milice, élu et tireur à ses heures, va dans le même sens. «Il y a eu énormément de désinformations durant la campagne, y compris de la part du lobby des armes. Certains ont dû finir par y croire.»

Pas une seule voix

Le flou est tel que les professionnels des armes sont loin de parler d’une seule voix. À l’Armurerie de la Gare, à Lausanne, Paul Regnier, sans mauvais jeu de mots, est abattu. Dénonçant les mesures toujours plus restrictives qui limitent l’accès aux armes, l’homme annonce carrément la fermeture de l’établissement prochainement.

«L’armurerie ne rapporte plus rien. La détention d’un simple pistolet à lapins nécessite un permis, ce qui en dissuade beaucoup. Quant aux armes longues semi-automatiques, elles se vendaient bien, mais avec les nouvelles normes, je n’en veux plus, c’est trop compliqué. Guillaume Tell doit se retourner dans sa tombe. Et s’il revenait, on lui demanderait aussi un permis pour son arbalète.»

Moins alarmiste, Jean-Robert Consolini, de l’Armurerie Lagardère au Mont-sur-Lausanne, n’est pour l’heure pas trop inquiet. «Pour la simple et bonne raison qu’il n’y a aujourd’hui aucune raison objective de l’être. Si, comme le Conseil fédéral n’a eu de cesse de le marteler durant la campagne, les autorisations exceptionnelles (ndlr: le formulaire à remplir pour les armes semi-automatiques avec chargeur de grandes capacités ) sont facilement délivrées, la situation ne va pas beaucoup changer», observe le responsable, qui n’est donc pas près de brader ses armes, «qui se vendent très bien». «On attend de voir, abonde Jean Pittier, armurier de Villeneuve. À mon avis ce sont les héritiers de collections et les acheteurs qui seront le plus touchés.»

La faute à Juncker

À Écublens, Gregor Behrens, de l’Armurerie Wyn, est sur la même ligne que son confrère du Mont: il n’entend sacrifier aucune arme sur l’autel du coup commercial. Et partage sa sérénité toute relative. Car pour lui comme pour d’autres, c’est surtout l’avenir et les futures révisions des lois antiterroristes de l’Union européenne qui passent mal. «C’est en 2022 que les choses risquent de se gâter, lorsque Bruxelles va encore augmenter les restrictions pour respecter la volonté affichée de Jean-Claude Juncker (ndlr: président de la Commission européenne ), qui veut la fin des armes semi-automatiques pour les civils en 2027. Serons-nous de nouveau appelés aux urnes? Le cas échéant, les opposants aux armes referont-ils pencher la balance en notre défaveur? Si le chantage d’une sortie de Schengen est resservi, il y a malheureusement des chances…» (24 heures)