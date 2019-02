Après une semaine difficile, le LEB roule normalement

L'exaspération des passagers du Lausanne-Échallens-Bercher était de retour sur les réseaux sociaux cette semaine. Et pour cause: depuis mardi, l'horaire n'a pas souvent été tenu. Les trains ont compté de nombreuses minutes de retard et certains ont été supprimés. Les automobilistes ont aussi subit des désagréments, puisque à Étagnières certains se sont retrouvés bloqués devant des barrières restant désespérément fermées.

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les conditions hivernales ne sont pas en cause. «Les perturbations ont été provoquées par à la mise en service des nouvelles installations de sécurité de la gare des Ripes, entre Étagnières et Cheseaux, qui ne s'est pas passée comme prévu», explique Alexandra Gindroz, chargée de communication aux Transports publics lausannois, les exploitants de la ligne.

Les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour y remédier et une solution stable a été trouvée vendredi en début d'après-midi. De quoi espérer des retours du vendredi soir dans de bonnes conditions. Mais la situation était complexe. «Nous avons aux Ripes un nouveau système devant permettre les croisements dynamiques des trains (ndlr: en roulant). Mais il doit, en plus, se coordonner avec les nouvelles installations de sécurité des passages à niveau situés de part et d'autre, ce qui représente trois nouvelles installations en deux kilomètres.»

À Étagnières, ces nouvelles installations ont, de surcroît, donné l'occasion de poser des feux de signalisation routiers, devant permettre aux habitants du village de pouvoir s'insérer dans le flot du trafic pendulaire. Malgré les tests à blanc effectués, la coordination de tous ces systèmes s'avère bien difficile à mettre en place. Enfin, pour couronner le tout, un aiguillage a refusé de fonctionner vendredi matin à Jouxtens-Mézery. (24 heures)