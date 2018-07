Arrestation d’un trio de faux plombiers

Jeudi 28 juin, trois ressortissants français ont été arrêtés à Lausanne alors qu’ils venaient de commettre un vol à l’astuce, selon un communiqué de la police municipale de Lausanne.

Il s’agit d'un homme de 62 ans et de ses deux fils de 38 et 32 ans qui, se faisant passer pour des plombiers et des policiers, pénétraient dans le logement de personnes âgées. Une fois dans le domicile, ils dérobaient bijoux et argent avant de disparaître. Le trio a été dénoncé au Ministère public et incarcéré.

Leur méthode était bien rodée. En premier lieu, ils s'assurent que la personne vit seule en se faisant passer pour un employé de la Poste par téléphone. Peu après, un complice déguisé en plombier et prétendant être envoyé par la régie pour effectuer des travaux entre en action. Il distrait la victime, dérobe quelques objets puis quitte le logement.

Un faux policier arrive ensuite, en possession des mêmes objets remis par son complice et affirme les avoir saisis sur un voleur sévissant dans l’immeuble. Il demande alors à voir où l’habitante cache ses valeurs pour vérifier que rien n’a été volé. Détournant une nouvelle fois l’attention de la malheureuse, il emporte le butin et disparaît.

Le mode opératoire utilisé par ce trio est régulièrement employé dans des cas de vols au préjudice de personnes âgées. Dans ce contexte, la police recommande aux seniors de ne faire rentrer chez eux que des personnes connues.

Les victimes de ce genre de vols à l’astuce qui ne se seraient pas encore annoncées peuvent le faire auprès de la centrale d’alarme et d’engagement de la police de Lausanne au 021 315 15 15.