Attaqué de toutes parts, le cours de mise à niveau de l’EPFL vacille

L’EPFL maintient le cours incriminé

L’EPFL indique avoir pris acte de la décision de la Commission de recours interne, selon la formule consacrée. L’école polytechnique ne partageant pas les conclusions de la commission, en particulier sur l’absence de base légale, elle confirme avoir fait recours au Tribunal administratif fédéral (TAF), mais ne dira pas beaucoup plus. Pour autant, Corinne Feuz, rédactrice en chef de la cellule Mediacom de l’EPFL, livre une information de taille: en attendant le verdict du TAF, le cours de mise à niveau est maintenu. Lancée en 2016, la MAN a déjà vu passer deux volées d’étudiants. Chaque année, ce sont plus de 700 personnes, toutes branches confondues, qui sont obligées de passer par ce semestre de remise à niveau qui fait la part belle aux mathématiques et à la physique. La première année, le taux de réussite s’est établi à 51%. Le taux de la deuxième année, qui doit être présenté à la direction fin septembre, n’est pas encore public.



Face à la situation actuelle, l’école craint-elle que d’autres étudiants concernés saisissent eux aussi la commission de recours? Pas de commentaire. «Il est intéressant pour les futurs étudiants et les éventuels concernés, ainsi que ceux qui se verraient limités dans leur nouveau parcours en raison d’une décision d’échec définitif et d’exclusion de l’EPFL, d’avoir connaissance du fait que le cursus est contestable», lance pour sa part Me Antoine Eigenmann.



E.BZ