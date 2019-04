Attisé par l'Etat, le biogaz met le feu au village

Tous-ménages, site internet, page Facebook et récolte de signatures. Depuis quelques jours, le village de Poliez-le-Grand, dans le Gros-de-Vaud, est en ébullition. Source de cette agitation: un projet de centrale de production de biogaz, prévu à 200 mètres du centre du village. «Mal conçu, mal placé et bénéficiant d’un nombre surprenant de dérogations accordées par le Canton», s’alarment les opposants, qui se sont constitués en collectif le 18 mars dernier.

Promoteur du projet, l’agriculteur Philippe Mermoud et son fils Nicolas déplorent la tournure des événements: «On comprend que ce projet puisse effrayer. Nous aussi nous aurions préféré pouvoir l’implanter ailleurs. Par contre on regrette qu’il se raconte n’importe quoi, notamment quand on compare notre projet à ce qui existe à Lavigny.» Promoteur et opposants se rejoignent toutefois sur un point: le Canton possède une part de responsabilité dans la situation actuelle.

Solution idéale abandonnée

Exploitant de la Compostière du Gros-de-Vaud à Bettens, Philippe Mermoud essaie depuis huit ans de mener à bien un projet de production de biogaz. «Nous en avons imaginé un premier en 2011 dans le nord du district, avec des maraîchers. Puis nous avons étudié d’autres emplacements et, finalement, nous croyions avoir trouvé la solution avec un projet accolé à la compostière.» Ce dernier, qui ne gênait personne, était bien avancé. Des échanges de terrains ont même été effectués. Mais juste avant la mise à l’enquête, le Canton a tout bloqué en rappelant qu’une centrale de production de biogaz agricole doit être subordonnée physiquement à une exploitation.

Philippe et Nicolas Mermoud n’avaient donc d’autre choix que de s’installer à Poliez-le-Grand. «On a cherché tous les moyens pour ne pas le mettre là. On a fait deux propositions d’implantation ailleurs, mais elles ne convenaient pas non plus. Finalement, le Canton nous a dit que ce serait possible sur la parcelle où nous habitons.» Pour aller au bout de leurs convictions, un nouveau projet a été conçu, comportant un grand hangar et trois cuves. Le gaz produit essentiellement à partir des lisiers de fermes de la région serait utilisé sur place pour produire de l’électricité. Suffisamment pour couvrir la consommation de 800 ménages; le double des foyers du village. Une partie de la chaleur (20%) serait également utilisée sur place pour faire fonctionner des frigos et sécher du bois, des céréales ou du fourrage.

Problème: la parcelle est petite, située en bordure d’un ruisseau et certaines installations sont distantes d’une vingtaine de mètres des bâtiments de la zone artisanale contiguë. «En plus, il n’y a pas de bétail sur cette exploitation. On a de la peine à comprendre», s’interroge Patrice Gaudard, un des membres fondateurs du comité d’opposants.

Pour couronner le tout, le projet a été mis à l’enquête durant les Fêtes de l’an passé (du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018) et sans qu’il y ait eu de séance d’information publique préalable. «Quand on contactait les gens par téléphone, tout le monde tombait des nues», se souvient l’opposant. Malgré cela, une vingtaine d’oppositions ont été formulées, dont certaines collectives. En tout, plus de 150 signataires, soit un cinquième des villageois.

Oppositions levées

Le 11 mars dernier, quatorze mois plus tard, la Municipalité de la Commune de Montilliez – dont fait partie le village de Poliez-le-Grand – a toutefois levé l’ensemble des oppositions et accordé le permis de construire. «On n’avait pas vraiment le choix», soupire le syndic, Jean-Claude Gilliéron, qui regrette le dogmatisme de l’État. «Que voulez-vous faire d’autre quand vous recevez du Canton un dossier de 180 pages avec moult références légales et judiciaires justifiant huit autorisations spéciales et une dérogation?» Document auquel renvoie d’ailleurs le délégué à la communication du Service du développement territorial.

Inquiets principalement de l’éventualité de nuisances olfactives, les opposants – qui précisent «être favorables au biogaz, mais pas à proximité directe des habitations» – comptent cependant bien faire recours. Le délai qui leur est imparti échoira le 14 avril prochain. «Encore une belle hypocrisie, tempête Patrice Gaudard. Les services cantonaux ont plus d’une année pour répondre à nos oppositions et nous qui ne sommes pas des spécialistes avons trente jours pour monter un dossier.» Quant au mot de la fin, il revient à Nicolas Mermoud: «À un moment il va quand même falloir se rendre compte des incohérences du cadre légal actuel: il est quasiment impossible de produire de l’énergie verte sans nuisances et sans miter le territoire.»

(24 heures)