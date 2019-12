Avalanche à Leysin: plus de peur que de mal!

Joint par téléphone sur le coup de 16h30, peu après les «événements», Jean-Marc Udriot, directeur de Télé Leysin - Les Mosses - La Lécherette SA, confirmait l'information: il y a eu une avalanche, samedi après-midi, dans la région de Leysin, et plus précisément au-dessus du Lac de Mayen. L'intéressé précisait d'emblée, et avec insistance, que «la coulée est intervenue en dehors du domaine skiable».

Selon notre interlocuteur, un groupe de skieurs a aperçu, sur l'autre flanc de la montagne, la coulée avec des gens situés dans la zone à proximité. Ces personnes n'étaient en l'occurrence plus visibles après la coulée. C'est ce groupe qui a averti les secours.

Une coulée de 40 mètres de large

«Nous avons immédiatement actionné le processus d'urgence, ne serait-ce par souci de précaution», assure Jean-Marc Udriot. Une colonne de secouristes, trois chiens spécialisés, deux hélicoptères de la REGA et autant d'Air-Glaciers - entre autres ressources humaines, animales ou logistiques - sont alors intervenus dans les meilleurs délais. Les bonnes volontés de Leysin, mais aussi de Château-d'Oex et des Diablerets ont été mobilisées.

Après avoir fouillé minutieusement toute la coulée (elle ne faisait «que» 40 mètres de large, selon notre source), la «task force» déployée a pu arriver à la conclusion formelle que personne n'était enseveli sous l'amas neigeux. Les recherches ont d'ailleurs été officiellement interrompues à la suite de cette excellente nouvelle.

Les chiens ont «marqué»

Selon les secouristes, diverses traces et des bâtons de ski ont été retrouvés sur les lieux. Les chiens ont «marqué», comme ils le font habituellement pour signaler une présence humaine, mais personne n'a été trouvé.

«Comme l'avalanche n'était pas très grande, les skieurs pris au piège ont peut-être pu se libérer d'eux-mêmes. Mais c'est évidemment une hypothèse», anticipe Jean-Marc Udriot.

Une enquête a été ouverte. Elle a pour objectif de déterminer les responsabilités dans ce sinistre qui a nécessité, on l'a vu, des moyens importants. Et qui a donc un coût.

A noter que cet incident intervient alors que les spécialistes avaient annoncé un fort risque d'avalanches, de degré 3 sur 5. Ce risque demeure d'ailleurs particulièrement élevé ces prochains jours. La prudence reste plus que jamais de rigueur.