Dur, dur de faire campagne sur la souveraineté alors que tout le monde parle de climat cette année. Malgré tout, l'UDC Vaud veut y croire.

«Nous espérons gagner un cinquième siège cet automne au National», a déclaré le vice-président, Didier Fattebert, samedi à Villars-le-Terroir. Trois des élus actuels rempilent: Michaël Buffat, Jacques Nicolet et Jean-Pierre Grin. Alice Glauser a renoncé à briguer un nouveau mandat. Seize autres candidats figureront sur la liste pour la Chambre du peuple. Parmi lesquels les députés Philippe Jobin, Jean-François Thuillard, Pierre-Yves Rapaz, Pierre-André Pernoud et Yves Ravenel. Seule la candidature de Gabor Fonyodi n'a pas été approuvée par les délégués.

Pour les Etats, le parti présentera un ticket à deux candidats: Jacques Nicolet et Michaël Buffat. «Une candidature de combat», a précisé le premier, tandis que le second veut y croire: «Je veux aller dire à la candidate du PS (Ada Marra, ndlr) que, contrairement à ses déclarations, la Suisse existe», a-t-il martelé.

Cette pique s'inscrivait dans la tonalité d'un congrès tout entier centré sur les valeurs fondamentales du parti: liberté et souveraineté. Pas question de parler de climat: «Nous n'allons pas prendre un train qui risque de mettre en danger nos libertés», a déclaré le président de l'UDC suisse, Albert Rösti. Et de fustiger «ces populistes du climat qui manipulent une pauvre fille de Suède», ainsi que les Verts et les Vert'libéraux «qui veulent ouvrir les frontières et nous demandent d'arrêter de manger de la viande. Or produire et manger local, c'est écologique. Manger un morceau de viande, c'est mieux que d'importer du soja!»

«Les autres et nous»

Même refrain avec la vice-présidente du parti national, Céline Amaudruz: «Avant de vouloir sauver la planète, sauvez la Suisse», a-t-elle lancé. A contre-courant, l'UDC espère tout de même mettre la main sur le dix-neuvième siège qui reviendra cette année à la députation vaudoise au Conseil national.

«En fait il y a deux partis, les autres et nous», a expliqué Oskar Freysinger, coordinateur pour la campagne romande, dans un discours piquant: «A Berne j'avais proposé d'instaurer une journée de l'abeille, a-t-il rappelé. Tout le monde s'est moqué. Les rose-verts ne m'ont pas soutenu. Ils n'aiment pas les abeilles, probablement parce que les abeilles travaillent.»

L'ancien conseiller d'Etat valaisan a promis une campagne qui «attaque». Et de conseiller aux militants de privilégier le contact direct avec les citoyens: «Rien ne vaut une poignée de mains». Le parti prévoit aussi une campagne téléphonique auprès des sympathisants.

Pas d'apparentement en vue

L'UDC n'a pas prévu à ce jour d'apparentement avec le reste de la droite. «Pour s'apparenter , il faut être deux», a déclaré laconiquement le président, Jacques Nicolet. «Tout reste ouvert et nous devrons en discuter dès la fin du mois», explique le président du PLR vaudois, Marc-Olivier Buffat, joint par téléphone. Jusqu'ici, les libéraux-radicaux attendaient officiellement que l'UDC Vaud «définisse sa stratégie». Un ticket à deux pour les Etats semble compromettre en tout cas une liste commune avec le conseiller aux Etats sortant Olivier Français (PLR).

«Le PLR hésite, car s'apparenter à un parti qui ne ferait que critiquer la politique européenne de leur conseiller fédéral Ignazio Cassis ne serait pas idéal», commente un stratège de droite.

Le PLR, qui a inscrit l'environnement parmi ses thèmes officiels de campagne, pourrait-il s'apparenter avec les Vert'libéraux? «Tout est ouvert chez nous aussi, indique François Pointet, président des Vert'libéraux vaudois. Mais du simple point de vue arithmétique, on sait qu'un apparentement avec un grand parti profite surtout à celui-ci».

Les écologistes de droite, qui ont désigné le ticket François Pointet et Isabelle Chevalley pour briguer les Etats pourraient plutôt reconduire l'apparentement avec l'Alliance du centre comme en 2011 et en 2015. Mais là aussi, les discussions sont ouvertes, sans accord pour l'instant.

A l'heure qu'il est, la droite vaudoise part divisée pour les fédérales.

(24 heures)