Avenches: Opéra en fête chantera Aïda

Opéra en Fête revient dans les arènes d'Avenches (VD) du 21 au 29 juin 2019. Le festival offrira des morceaux célèbres choisis parmi les plus beaux airs d'opéra. Parmi eux, Aïda et sa célébrissime Marche des Trompettes.

Grâce au renfort apporté par un nouveau sponsor, Opéra en Fête proposera de nouveau un spectacle l'été prochain. Pour répondre aux attentes des spectateurs et de ses partenaires, le conseil de fondation a opté pour le même concept que l'été passé: un recueil des plus beaux airs d'opéra, annonce-t-il mercredi dans un communiqué.

Solistes, choeur et chorale

La programmation et la distribution seront bien sûr différentes avec de nouveaux extraits d'opéra. Outre Aïda de Verdi, les organisateurs citent Samson et Dalila de Camille Saint Saens et La Bohème de Puccini.

Parmi les solistes qui se produiront dans les arènes figure la soprano américaine Kristin Lewis. Spécialiste du répertoire de Verdi, elle a récemment chanté Aïda à la Scala de Milan, mais aussi à Berlin, à Vienne ou à Liège, chaque fois avec un énorme succès.

Les 80 musiciens de l'Orchestre de chambre fribourgeois l'accompagneront, sous la baguette de Laurent Gendre. Un choeur adulte de 70 amateurs et de 30 professionnels, ainsi qu'une chorale de 50 enfants seront également présents sur scène, sous la direction de Pascal Mayer.

Par tous les temps

Les représentations auront lieu les 21, 22, 28 et 29 juin. Comme l'été passé, une scène couverte par une grande bulle de plastique transparent, soutenue par ses arceaux de 12 mètres de haut, permettra aux musiciens et aux artistes de se produire par tous les temps. Le festival espère vendre 11'000 billets pour son édition 2019. L'an dernier, la manifestation avait été fréquentée par plus de 10'000 spectateurs. www.avenchesopera.ch (ats/nxp)