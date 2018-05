Avoir huitante ans et continuer de chercher

Bio

1938 Naît le 29 janvier à Aigle, d’un père instituteur libéral, plus tard directeur à Pully.



1957 Entre en lettres à Lausanne et adhère au Mouvement démocratique des étudiants.



1961 Se marie avec Jean-Claude Menétrey; enseigne au Collège secondaire de la Mercerie, puis à l’Élysée.



1966 Enseigne au Cycle d’orientation de Genève, étudie la psychologie à l’Uni de Genève et est élue au Grand Conseil vaudois pour le POP.



1980 Divorce, abandonne son poste de conseillère en orientation à l’Élysée, rompt avec le POP, démissionne du Grand Conseil et publie un premier roman, «La halte de midi».



1984 Chargée de prévention alcool et toxicomanies à l’ISPA (aujourd’hui Addiction Suisse).



1998 2e élection au Grand Conseil vaudois puis au Conseil national en 1999

pour les Verts.



2009 Publication de «Borderline».



2016 Sort «Transitions».



2018 «Mourir debout».