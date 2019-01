Bagarre mortelle juste derrière le poste de police

«Cela m’a réveillé: un gros bruit, où j’ai bien cru qu’ils allaient casser une porte, et qui résonnait dans les étages. J’ai entendu qu’il devait y avoir un drame et je n’ai pas osé sortir. Depuis le balcon, j’ai vu les voitures de police. J’ai bien pensé que ce devait être quelque chose de grave pour qu’il y ait autant de policiers.» Pourtant, pas plus cet habitant du chemin du Pierrier 7 que d’autres voisins du quartier ne savent le drame qui s’est exactement joué mercredi de la semaine dernière, vers minuit. Mais là, à deux pas de l’École professionnelle et du dépôt des bus VMCV, mais surtout juste derrière le poste de police, un Nigérian de 27 ans a été mortellement blessé. Amené au CHUV, il «a succombé à ses blessures qui ont été causées notamment par un couteau», a communiqué ce mardi la police cantonale.

Les lieux du drame, au chemin du Pierrier 7, se trouvent juste derrière le poste de police de Clarens et à deux pas du dépôt de bus VMCV ou de l'Ecole professionnelle de Montreux.

De par son emplacement, Police Riviera – avertie par téléphone par un témoin – s’est pourtant rendue immédiatement sur les lieux. Les agents ont interpellé trois autres individus: «un Belge de 25 ans, un Suisse de 24 ans et un Nigérian de 20 ans», détaille encore la police cantonale.

À pareille heure, en plein milieu de semaine, s’agit-il d’un règlement de comptes ou d’une affaire de drogues? «Nous n’avons pas les réponses en l’état actuel et une enquête est en cours», explique Alexandre Bisenz, répondant presse pour la police cantonale.

Après un drame conjugal en août dernier ou encore une voiture ayant défoncé plusieurs autres véhicules stationnés vers la clinique La Prairie, Clarens serait-elle en proie à une insécurité en augmentation? «Dans le temps, on qualifiait Clarens de Bronx, mais c’est au contraire plus calme depuis qu’il y a la police», estime un habitant de cet immeuble de 7 étages et d’une centaine d’appartements. «La police vient tout de même régulièrement, sans doute une fois par mois, pour des questions de weed (ndlr: synonyme de marijuana)», constate un jeune.

L’enquête dira si des stupéfiants sont en jeu ou s’il s’agit d’une bagarre qui a mal tourné. (24 heures)