Beau comme un camion-poubelle 100% électrique

Il y avait foule ce lundi matin au Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley pour accueillir le premier camion-poubelle 100% électrique de Lausanne. Son coût: 760 000 francs, montant financé en partie par le Fonds pour l’efficacité énergétique et par le Canton de Vaud.

«L’acquisition de ce camion représente un grand défi pour Lausanne, notamment en raison de la topographie de la ville. Nous expérimentons», a confessé Florence Germond, municipale des Finances et de la Mobilité.

Des risques relevés également par Philippe Müller, de l’Office fédéral de l’énergie. «Lausanne ouvre la voie avec ce camion-poubelle 100% électrique, malgré quelques risques, il est vrai. On ne sait pas comment évoluera cette technologie ces prochaines années ou quels en seront les prix. Et puis il faut former les gens pour manipuler le camion et pour l’entretenir.»

Le véhicule, qui transporte deux tonnes de batteries rechargeables en sept heures, selon le catalogue, n’a pas encore roulé. Il commence son service cette semaine, par la récolte du carton dans la région lausannoise. Un test. «Pour ce qui est de son autonomie par exemple, qu’on nous annonce de 380 kilomètres, c’est encore l’inconnue sur le terrain», explique Marc-Henri Schupbach, responsable du parc de véhicules du service de la propreté urbaine.

Reste que pour l’heure, le camion offre surtout des avantages à court terme non négligeables comme une économie de carburant équivalant à la consommation de quinze voitures de tourisme, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie des Lausannois et des conditions de travail des employés de la Ville. À Lausanne aujourd’hui, sur près de 850 véhicules communaux, 16% sont équipés de moteurs plus propres. (24 heures)