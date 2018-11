«Bébés sans bras»: Vaud veille comme personne en Suisse

L’affaire dite des «bébés sans bras» agite la France. Huit bébés nés sans main ou sans bras ont été dénombrés dans le département de l’Ain entre 2009 et 2014. Onze autres cas «suspects» de malformations des membres supérieurs ont été signalés depuis 2000. C’est beaucoup. Une enquête nationale est en cours.

Qu’en est-il chez nous? Entre 1989 et 2017, 25 cas de malformations semblables ont été répertoriés chez les Vaudois. En moyenne, un enfant nait donc chaque année avec une «anomalie réductionnelle des membres supérieurs» (sur un total de 7500 naissances). Pas de quoi s’alarmer. Si ces chiffres sont connus, c’est que Vaud peut se targuer d’être le seul Canton à tenir un Registre des malformations congénitales, affilié au programme européen de surveillance Eurocat. Le but: connaître la fréquence de base de ces anomalies (génétiques ou non) pour détecter rapidement une hausse anormale des cas.

Dur de trouver la cause

C’est Marie-Claude Addor, médecin généticienne à la retraite, qui gère ce registre cantonal créé en 1989. Elle rapporte que les alertes sont rares. Dans les années 2000, trois bébés sont nés le même mois avec une main sans doigts. «Nous avons fait les recherches d’usage (tabagisme, alcool, médicaments ou toxiques pendant la grossesse, environnement…) rien n’a été mis en évidence. C’était donc un hasard. Le plus souvent, lorsqu’il existe des observations telles que celle rapportée dans l’Ain, on arrive à écarter certaines causes mais il n’est pas possible d’en retenir une seule et unique. On retient alors une origine multifactorielle, ce qui est la cause la plus fréquente des malformations isolées. Ce n’est pas parce qu’on ne trouve pas qu’il ne faut pas chercher! Mais pour investiguer, il faut des moyens.»

En Europe, les malformations congénitales sont surveillées par une quarantaine de registres répartis dans 20 pays. Le programme vaudois recense environ 300 cas par an. «Le registre permet d’évaluer l’efficacité des différentes méthodes d’examen prénatal, comme l’échographie, relève la Dre Addor. Un tel «thermomètre» de santé publique est donc très important mais nécessite des soutiens financiers. Si d’autres registres cantonaux pouvaient démarrer, nous aurions une meilleure vue d’ensemble en Suisse.»

Hormis Swissmedic pour les médicaments, il n’existe pas de système étatique de surveillance. Une dizaine de Cantons recensaient les anomalies congénitales mais leurs taux de prévalence n’étaient pas fiables à cause de modes de fonctionnement très divers. À partir de 2002, Eurocat n’a gardé que le registre vaudois.

«Ces situations étant la plupart du temps prises en charge au CHUV pour le canton et une partie de la région lémanique, je peux être assez rassurant, indique le médecin cantonal, Karim Boubaker. Si une flambée de cas de troubles dysmorphiques tels que décrits en France devait survenir ici, nous serions mis au courant dans des délais raisonnables en raison de nos liens privilégiés avec les professionnels de la santé des différentes institutions du canton.»

«On va dire que 90% des cas de malformations sont enregistrés, estime Marie-Claude Addor. Il y a des anomalies mineures qui peuvent échapper vu qu’elles ne nécessitent pas une prise en charge en milieu hospitalier universitaire.» Les cas lui sont annoncés sur une base volontaire par les gynécologues, échographistes, pédiatres, chirurgiens, néonatologues, etc. «La mise en place d’une obligation de déclaration n’est pas toujours le meilleur outil dans ce type de situations très particulières et rares, juge Karim Boubaker. Dans tous les cas, pour des raisons de nombre et surtout de sensibilité de la surveillance épidémiologique, il faudrait un système de niveau fédéral.» (24 heures)