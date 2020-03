Berne dicte, Vaud exécute

L’ordonnance du Conseil fédéral sortie lundi uniformise la lutte contre le coronavirus sur tout le territoire suisse. Cela semble simple, mais les textes édictés auparavant par les Cantons restent en vigueur. Le gouvernement vaudois a d’ailleurs été le dernier de huit Cantons à sortir son arrêté instaurant «l’état de nécessité», trois heures seulement avant le Conseil fédéral.

Mardi dans l’après-midi, le chancelier Vincent Grandjean expliquait que la clarification que devait effectuer le Conseil d’État vaudois prend un peu plus de temps que prévu, pour des raisons de langues. Elle devrait être faite mercredi et une nouvelle mouture de l’arrêté cantonal vaudois sortira, sans doute plus brève. Elle remplacera la première, publiée dans «24heures» mardi. «Notre but est d’aller très vite et de supprimer les redondances», rassure Vincent Grandjean.

Pourquoi ce retard? La version française du document explicatif qui accompagne l’ordonnance fédérale était toujours attendue par le gouvernement vaudois. «Seule la version allemande a été publiée par le Conseil fédéral. La française est indispensable pour que nous puissions ajuster l’arrêté vaudois.» Une fois connu, ce texte explicatif en français permettra d’interpréter correctement l’ordonnance fédérale.

Exemple: Berne interdit les «manifestations», mais jamais elle ne parle de «rassemblements». En revanche, Vaud interdit toutes les manifestations et tous les rassemblements publics. Les rassemblements privés sont limités à dix personnes. Selon le chancelier, il est important de pouvoir comprendre précisément ce que le Conseil fédéral entend par «manifestation». «Ici ou là, le Canton a encore des marges d’interprétation, parce qu’il est une autorité d’exécution de l’ordonnance fédérale», explique-t-il.

Lire aussi: De l’amende à la prison: ce qui guette les réfractaires

Sur des points que l’ordonnance fédérale ne traite pas, Vaud peut apporter des compléments, mais ils ne doivent pas contredire les règles fédérales. En revanche, dans les domaines sur lesquels le Conseil fédéral légifère de manière «claire», le Canton «ne peut pas être plus sévère, ni moins sévère». Le Valais voulait fermer les hôtels? L’ordonnance fédérale les laisse ouverts. Vaud voulait fermer les offices de poste? Berne les maintient. Par ailleurs, tous les services impliquant un contact physique avec le client sont interdits par Berne: salons de coiffure, instituts de beauté, tatoueurs, masseurs, etc. doivent ainsi cesser leur activité. Pour eux, il n’y a pas matière à discuter, même si le texte vaudois n’en parlait pas.

Le PLR Vaud appelle à la «cohérence» des dispositifs cantonaux et fédéraux «en particulier pour certains types d’activités tels que coiffeurs, lieux de loisirs, librairies indépendantes, commerces de boissons», comme il l’écrit dans un communiqué mardi après-midi. Pour la coiffure, le PLR Vaud risque d’être déçu.

Son président, Marc-Olivier Buffat, détaille: «Il faut des clarifications pour les infrastructures sportives. A-t-on le droit de faire du tennis ou du golf, par exemple? Pour les commerces de taille modeste, que peut-on vendre exactement?» Et l’avocat rapporte son passage dans un kiosque de la place Saint-François. «J’achetais un journal et j’ai vu le dernier livre de Joël Dicker, alors je l’ai aussi acheté. Le vendeur m’a dit que j’avais de la chance parce que je serais peut-être le dernier acheteur. Or, il est important que les gens puissent continuer à avoir accès à des biens culturels.» Pour Marc-Olivier Buffat, il y a aussi la question de l’ouverture des magasins ne vendant que des boissons. Et les parcs, places, places de jeux? «Aujourd’hui (ndlr: mardi) à Lausanne, tout le monde a pu voir des rassemblements de plus de quinze personnes», déplore-t-il.