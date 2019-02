Bertschy reprend ses pinceaux pour croquer la Fête des Vignerons

La journée vaudoise servira de bouquet final

«Nous ne voulons pas nous priver d’y montrer nos atouts», explique Philippe Leuba, conseiller d’État. La journée officielle vaudoise servira de feu d’artifice à la Fête des Vignerons, le 11 août à Vevey. Tous les cantons seront présents aux 25 journées qui leur sont dédiées dès le 19 juillet. «Les Genevois ouvriront les feux le lendemain du Couronnement et les Vaudois finiront en beauté», sourit Frédéric Hohl, directeur exécutif. Les Appenzellois devraient investir la place aux côtés de leurs vaches aux opulentes mamelles, la Thurgovie avec ses pommes, l’Argovie avec ses artistes de rue. Et le canton de Vaud? Philippe Leuba promet de l’audace: «Nous marierons hip-hop et Milices vaudoises, sous le thème de la jeunesse et de l’innovation.»



Le Canton veut tirer parti de sa journée officielle pour valoriser ses atouts touristiques, en particulier l’œnotourisme (congrès mondial de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, Concours mondial de Bruxelles à Aigle) et un automne 2019 riche sur le plan culturel, avec l’inauguration du Musée cantonal des beaux-arts et le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes. «Chaque nuitée supplémentaire démultiplie les retombées économiques», relève Philippe Leuba. La journée vaudoise sera dotée d’un budget de 550'000 francs. Elle privilégiera les groupes, fournisseurs, acteurs et jeunes des villes et des campagnes issus du patrimoine et de l’économie vaudoise. À ce jour, plus de 1000 personnes sont déjà impliquées dans l’organisation de la journée. Le 11 août, dès 14 h, des concerts auront lieu aux jardins Doret et du Rivage, ainsi que sur les scènes de l’Aviron et du Monde. À 17 h, une parade de plus de 800 personnes animera le quai Perdonnet. Vers 22 h, un «bouquet final» comprendra un spectacle surprise sur le lac, avec, entre autres, de l’eau et des tableaux lumineux. Entrée libre.



