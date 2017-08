Bientôt 180 vélos électriques en libre-service à Lausanne et Morges

Des dizaines de vélos électriques en libre-service seront à disposition, à Lausanne et Morges, dès cet automne, annonçait dimanche soir la RTS. Les 26 stations de «Vélib’» actuellement en service seront démontées et remplacées dans une semaine, dans un premier temps sur les campus de l’EPFL et de l’UNIL.

Le fournisseur Publibike, qui investit 1,8 million de francs, prévoit de fermer toutes les stations du réseau Lausanne-Morges le 15 octobre et de mettre en service les nouvelles le 30 novembre. «180 vélos électriques et 80 vélos seront à la disposition des utilisateurs. Les vélos électriques représenteront 70% de la flotte – jusqu’à présent, le réseau Lausanne-Morges n’en comprenait aucun», précise ce lundi PubliBike.

Les vélos pourront être empruntés facilement grâce à un téléphone portable puisqu'il suffira aux utilisateurs de se connecter sur le site web ou l’application gratuite de PubliBike. Le nombre de vélos disponibles à tel emplacement sera alors indiqué et les usagers pourront activer l'un des cycles.

