Blanchi après s'être fait condamner «à l'aveugle»

Pas de constat d’accident de la route sans sanction pénale et administrative. Il est rarissime que cette systématique soit prise en défaut. C’est pourtant ce qui s’est produit par une récente décision du Tribunal cantonal.

Un automobiliste âgé d’une vingtaine d’années avait été condamné en novembre dernier par la préfecture, puis, ayant fait opposition, par le Tribunal de police de Lausanne, à 250 francs d’amende et 550 francs de frais pour violation simple des règles de la circulation à la suite d’un accrochage sur l’autoroute, un petit matin de novembre 2017. S’estimant puni à tort, il a soumis, par l’intermédiaire de Me Cédric Matthey, son cas à la Cour d’appel pénale cantonale. Il peut s’en féliciter. Cette instance lui a donné entièrement raison. L’amende a été annulée et il a reçu une indemnité de 3620 francs pour ses dépenses. L’affaire n’est pas aussi banale qu’elle en a l’air.

L’intéressé circulait sur l’A9 au niveau de l’échangeur de Villars-Sainte-Croix. Sa voiture et une autre se sont accrochées lors d’un changement de voie. Personne n’a été blessé et les deux véhicules se sont arrêtés sur la bande d’urgence. C’est le jeune homme qui a appelé la police en raison du dés­accord avec l’autre automobiliste quant au déroulement des faits. Si tous deux ont été condamnés pour «inattention et dépassement à droite», un seul a fait recours.

La Cour d’appel a constaté que les versions des conducteurs sont totalement incompatibles, que rien ne permet d’écarter celle du jeune homme. Elle a relevé qu’«aucun élément concret, comme le témoignage d’une autre personne, ne permet de départager les deux versions ou de préférer l’une à l’autre». Et d’ajouter que le rapport de police mentionne qu’il n’a pas été possible d’établir les causes exactes de l’accident «ni de déterminer la responsabilité de l’un ou de l’autre des conducteurs impliqués».

Cerise sur le gâteau: la juge observe que l’ordonnance préfectorale attaquée comporte une absurdité en laissant entendre que les deux ont effectué une manœuvre dans le même sens. Une boulette que pensait rectifier le Tribunal de police en retenant que le jeune homme s’était déporté à gauche, mais cela contrevient au principe de l’accusation. Tous ces éléments laissent à penser que l’appelant avait été condamné «à l’aveugle», en violation de la présomption d’innocence. (24 heures)