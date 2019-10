Blessée par le PLR, l’UDC a pu vider son sac

Lundi soir, l’UDC et le PLR se sont offert l’une de ces longues et franches discussions que seules les grandes échéances électorales savent susciter. Une fois de plus, les libéraux-radicaux sont venus demander le soutien officiel de leurs cousins agrariens dans la course au Conseil des États. Et ils l’ont obtenu, contrairement à 2015. La réélection d’Olivier Français en dépend peut-être. Mais il a fallu crever quelques abcès pour cela.

Entre les deux partis de droite, les relations sont tendues. Les derniers échecs de l’UDC, traditionnellement peu soutenu par l’électorat libéral-radical, n’arrangent rien. Alors quand Olivier Français et le président du PLR Marc-Olivier Buffat sont entrés dans la grande salle de Combremont, où l’UDC tenait congrès, des membres se sont levés et ont quitté l’assemblée.

D’autres ont pris le micro: «Nous sommes déçus, anéantis par le nombre d’élections ratées pour l’UDC, parce que l’électorat PLR a préféré aller à la pêche plutôt que de voter», a lancé un militant. Le député José Durussel a quant à lui rappelé l’échec du candidat UDC à la Cour des comptes, blackboulé par une socialiste faute de soutien du PLR au Grand Conseil. «Ça me reste là», a-t-il dit en se pinçant la gorge. Ce printemps, le préfet Pascal Dessauges a raté son entrée au Conseil d’État. À cause de la démobilisation du PLR? Marc-Olivier Buffat s’en est défendu: «J’ai par trois fois convoqué à 6h du matin une dizaine de militants à la gare de Lausanne pour distribuer des tracts. J’étais sur le terrain. Mais je ne peux pas aller botter les fesses de 15'000 personnes pour qu’elles aillent voter.»

Olivier Français et Marc-Olivier Buffat ne se sont pas démontés et ont argumenté sur ce qui unit UDC et PLR. Le premier a critiqué la désobéissance civile au nom du climat, ainsi que certains points de l’accord-cadre avec l’UE. Sans se renier: «Je suis PLR, pas UDC, il faut l’admettre», a-t-il répété. Le second a harangué les nombreux paysans présents, en évoquant la loi sur l’aménagement du territoire. Mais aussi les dépenses militaires. «Sur ce terrain, nous défendons les mêmes valeurs! Si la droite est désunie, la gauche aura ses deux sièges aux États.»

Olivier Français a été sermonné pour avoir, en interview, donné sa préférence pour siéger avec la socialiste Ada Marra plutôt qu’avec la Verte Adèle Thorens. «Vous n’auriez pas dû répondre à cette question!» a tonné la Lausannoise Anita Messere. Le sénateur PLR a néanmoins désigné les Verts, «plus à gauche que le PS», comme l’ennemi.

Pour la base agrarienne, c’est Ada Marra qu’il faut bloquer. Le président de l’UDC Vaud, Jacques Nicolet – qui remettra son mandat à la fin de l’année –, a sonné la charge: «Chers amis PLR, nous sommes fatigués d’être votre marchepied. Je ne vais donc pas appeler à vous soutenir, mais à faire barrage à ces gauchistes arrogants. Je ne veux pas être représenté à Berne par Ada Marra, une femme qui déteste notre pays.» Le soutien à Olivier Français a été voté par 63 oui, et 32 non. L’amertume reste.