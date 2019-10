Blessée par une porte de train, elle reste sans explication

Dans la nuit du 3 au 4 août 2019, un contrôleur des CFF trouvait la mort, coincé par une porte qui s’était refermée sur lui au départ de son train à Baden. Le système antipincement n’avait pas fonctionné. Ce drame rappelle un épisode désagréable à l’avocat lausannois François Chaudet. En 2016, il était intervenu auprès des CFF au nom d’une cliente de Perroy alors âgée de près de 78 ans.

Le 6 juillet 2016, après être difficilement montée, en raison de l’affluence de touristes japonais, dans le train de 9h33 au départ d’Interlaken (BE) en direction de Brienz, la Vaudoise avait subi une fermeture brutale de la porte sur son bras. Une pharmacie de Brienz panse la blessure et atteste la présence de «deux profondes déchirures de la peau». Le soir, au retour, la voyageuse se rend avec son mari à l’Hôpital de Morges, où elle subit une «petite intervention chirurgicale». «Les médecins lui ont dit que cette blessure aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves», explique l’avocat dans une lettre envoyée aux CFF le 11 juillet 2016.

«Une réparation à caractère moral»

La cliente de Me Chaudet est décédée il y a quelques mois. Cette mort n’a aucun lien avec la blessure survenue en juillet 2016. Mais à l’annonce de l’accident tragique de début août, l’avocat lausannois a vu rouge. Il explique que, en déclarant l’incident d’Interlaken aux CFF en juillet 2016, il n’avait pas pour but de déposer une plainte en bonne et due forme ni une dénonciation administrative. Il estimait que sa cliente méritait «une réparation à caractère moral plus que financier». Et il souhaitait surtout transmettre une alerte de sécurité, comme il l’explique aujourd’hui: «Les récents événements et notamment l’accident mortel tragique me confirment dans l’idée que, si l’épisode de 2016 et mon intervention qui en est résultée avaient fait l’objet d’un traitement adéquat, les malheurs qui ont suivi auraient pu être évités.»

Le 26 janvier et le 15 février 2017, les CFF affirmaient n’avoir pas recueilli d’indices révélant leur responsabilité dans l’accident. Ils se sont contentés d’offrir deux cartes journalières de première classe au couple vaudois, «pour solde de tout compte sans reconnaissance d’une quelconque obligation juridique».

«Un avertissement»

Selon l’avocat, l’incident aurait pu servir d’avertissement. Les CFF répondent que les dispositifs en cause dans l’accident du 6 juillet 2015 et dans le drame de Baden sont complètement différents. Et que l’incident de 2016 concernait une autre compagnie, Zentralbahn. L’entreprise, qui opère entre Interlaken (BE), Engelberg (OW) et Lucerne, est une filiale à 66% de l’ancienne régie fédérale, qui lui avait vendu le Chemin de fer du Brünig en 2004.

Les CFF n’avaient toutefois jamais donné cette information à l’avocat et ont endossé l’échange de correspondance avec l’homme de loi vaudois et sa cliente: «Les prestations d’assurance pour la Zentralbahn dans ce genre de cas sont assurées par les CFF, c’est pourquoi ce sont les CFF qui ont correspondu avec la passagère», explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF (voir encadré).

Cause technique

Il reste à comprendre ce qui s’est exactement passé le 6 juillet 2016 à Interlaken. «Il ressort de notre enquête qu’aucun dérangement n’a été enregistré sur le train en question», affirmait une conseillère juridique du Centre de sinistres et droit pénal des CFF, dans une lettre datée du 26 janvier 2017. Trois ans après, la compagnie ferroviaire ne semble pas décidée à fouiller davantage: «Pour des détails sur cet accident, veuillez directement contacter la Zentralbahn», déclare-t-elle.

Or «24 heures» a eu le fin mot de l’histoire auprès de Zentralbahn. L’incident a bien une origine technique. «L’incident du 6 juillet 2016 a été causé par une erreur de logiciel. Ce bug a été corrigé immédiatement et un nouveau logiciel a été implémenté sur les véhicules correspondants de ce type. Il n’y a plus eu d’incidents de ce genre», indique Zentralbahn. La compagnie précise que son matériel roulant a été remplacé il y a dix ans et qu’il est donc doté des caractéristiques techniques les plus récentes. Rien à voir, donc, avec le drame de Baden.

J’ai été choqué par l’arrogance des réponses que j’ai reçues. Mon intervention a été traitée par-dessus la jambe

Il n’en reste pas moins que la passagère, aujourd’hui décédée et qui n’avait pas déposé de plainte formelle, n’a jamais obtenu d’explication claire de la part des CFF. Me François Chaudet n’avait certes pas donné de suite devant la justice mais il déplore l’attitude de la compagnie ferroviaire: «J’ai été choqué par l’arrogance des réponses que j’ai reçues. Mon intervention a été traitée par-dessus la jambe.»