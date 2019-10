Bouledogue et viande illégale saisis près de Nyon

Un ressortissant portugais a été interpellé lundi matin vers 8h15 par l'Administration fédérale des douanes (AFD) sur l'autoroute près de la sortie de Nyon. L'homme conduisait un fourgon immatriculé aux Grisons et tirait une remorque immatriculée dans le même canton, ce qui a mis la puce à l'oreille aux douaniers.

Après vérification, il s'avère que le Portugais, âgé de 47 ans, n'avait pas son permis de conduire et son fourgon n'était pas autorisé à tirer une remorque. En outre il transportait plus de 72 kg de viande, 21 litres d'huile, ainsi que divers produits cosmétiques et de nettoyage. Aucune de ces marchandises n'avait été déclarée.

Pire: l'AFD a également découvert un jeune bouledogue français dans l'habitacle. Le chiot n'avait pas été dédouané et n'avait pas d'eau à disposition. Ses excréments jonchaient en outre sa cage de transport, indique l'AFD dans un communiqué mercredi.

Le ressortissant portugais va écoper d’une amende pour avoir enfreint la Loi sur les douanes, la Loi sur la TVA, la Loi sur la protection des animaux de même que la Loi sur la circulation routière.