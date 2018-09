Broulis aurait aiguillé S3 vers Frederik Paulsen

Le 2 septembre, nous publiions le dernier volet d’une longue enquête sur la faillite de la start-up Swiss Space Systems. Dans les échanges de courriels entre différents acteurs de cette saga que nous avons retranscrits à l’intention de nos lecteurs s’était glissé un nom: celui de Frederik Paulsen. L’apparition subite du président du groupe pharmaceutique Ferring de Saint-Prex dans le parcours de la start-up payernoise a suscité des interrogations. Explications.

Recherche de fonds

Au printemps 2015, Swiss Space Systems est au plus mal. Les employés ne sont plus payés et les investisseurs se font désirer. Suite à une rencontre avec le CEO Pascal Jaussi, l’ex-président du Développement économique vaudois et président de Holdigaz, Philippe Petitpierre, actionne son réseau pour venir en aide à ses nouveaux protégés. Il s’adresse au conseiller d’État Pascal Broulis, qu’il connaît bien. Ce dernier l’oriente vers le chef du Département de l’économie, Philippe Leuba, pour demander un prêt à l’État.

Toujours suite aux contacts entre Philippe Petitpierre et Pascal Broulis, Pascal Jaussi tente d’approcher une seconde personne pour rechercher des fonds: le milliardaire Frederik Paulsen. «J’ai eu la chance de m’entretenir avec Monsieur Paulsen et Monsieur Aebischer à l’occasion des Jeux à Sotchi», écrit le CEO de Swiss Space Systems à l’assistante personnelle du président de Ferring le 30 juin 2015. «(…) J’aimerais pouvoir présenter S3 à Monsieur Paulsen en tant que consul honoraire de Russie en Suisse».

«Intervention personnelle»

Mais l’assistante du milliardaire fait «barrage», comme l’explique Philippe Petitpierre dans un e-mail agacé à Philippe Leuba en juillet 2015: «Le cas échéant j’en parlerai à Pascal Broulis qui m’avait donné ses coordonnées de contact…», précise le président de Holdigaz.

Quelques jours plus tard, Philippe Petitpierre s’adresse directement au grand argentier. Il l’informe du fait que Pascal Jaussi s’est fait «jeter» par l’assistante du milliardaire. «Ton intervention personnelle directe auprès de Paulsen resterait toujours parmi les solutions les plus porteuses…», conclut-il.

Selon l’avocat Christian Bettex, chargé de la communication du président de Ferring, les démarches de Swiss Space Systems auprès du consul honoraire de Russie ont fait chou blanc: «Le dossier S3 n’a été ni considéré ni même examiné par M. Paulsen», la start-up ne rejoignant pas les centres d’intérêt de l’homme d’affaires. Est-il fréquent que Pascal Broulis aiguille des gens vers Frederik Paulsen lorsque ces derniers recherchent des fonds? «Mon client n’a jamais eu un seul contact qui s’en est prévalu auprès de lui», assure Christian Bettex.

«Scandalisé par les accusations»

Pascal Broulis précise pour sa part: «Comme vous le savez, M. Petitpierre a cherché avec beaucoup d’énergie des financements pour S3 et c’est dans ce contexte que le nom de M. Paulsen a été articulé. Mais je n’ai effectué aucune démarche auprès de lui.» Les liens entre Pascal Broulis et Frederik Paulsen font actuellement l’objet d’une controverse: selon le «Tages-Anzeiger», qui a publié un article détaillé en juin 2018, le grand argentier aurait voyagé à plusieurs reprises en compagnie de l’homme d’affaires, qui est l’un des plus gros contribuables du canton.

Dans la foulée, deux interpellations (toujours pendantes) ont été déposées au Grand Conseil pour savoir notamment qui payait ces voyages et s’ils avaient coïncidé avec d’éventuels «cadeaux fiscaux». Via un communiqué, Frederik Paulsen s’était dit «scandalisé par les accusations et insinuations» de l’article.