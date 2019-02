C'est «non» au centre de congrès à Montreux

Montreux (VD) a refusé dimanche d'investir 27 millions de francs pour la rénovation de son centre de congrès. Le résultat est serré: 3347 non contre 3253 oui, indique la Municipalité.

L'exécutif dit prendre acte avec regret du résultat négatif de la votation. Il s'engage cependant «à mettre en œuvre les processus découlant de cette décision, qui ouvre une période d'incertitude quant à l'accueil d'événements culturels et économiques à Montreux et quant à la cherté des solutions à trouver».

En glissant un «non» dans l'urne, les votants ont refusé le projet de sécurisation, de mise à niveau et de développement du Centre de Congrès soumis au vote, poursuit la Municipalité. Elle ajoute toutefois avoir noté que les opposants ne disent pas non aux volets sécurisation du bâtiment et à la mise à niveau des infrastructures.

La ville de #Montreux rejette à une très courte majorité (moins de 100 voix) la rénovation du Centre de congrès, budgétisée à 87 millions de francs. Le commentaire de Carole Pontet. #chvote pic.twitter.com/nrIkJj67ym — RTSinfo (@RTSinfo) February 10, 2019

Construit il y a plus de 45 ans, le centre de congrès accueille notamment le Montreux Jazz Festival ou Polymanga. Le projet soumis au vote des Montreusiens était budgétisé à 87 millions financés par trois sources: la commune (27 millions), les acteurs touristiques de la région (33 millions via une nouvelle taxe de séjour) et la société d’exploitation du centre (CCM SA).

Soutenu par les autorités, il était toutefois jugé démesuré par certaines voix qui regrettaient par ailleurs un soutien jugé trop maigre du canton. Ce dernier avait prévu d'injecter 1,7 million d'aide à fonds perdu et 13,3 millions dans le cadre d'un prêt sans intérêts. Le taux de participation est de 40,8%. (ats/nxp)