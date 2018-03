«C’est une vraie fierté d’être une marceline»

L’école ménagère rurale de Marcelin, où tant de nos grands-mamans ont appris à tenir parfaitement leur foyer, est-elle devenue un vestige totalement archaïque en 2018? Eh bien, non. Fondue dans le CEMEF en 2002 – le Centre d’enseignement des métiers de l’économie familiale – cette institution vaudoise quasi centenaire a encore diplômé le mois dernier quinze marcelines. Celles que 24 heures a rencontrées n’ont pas pour vocation de devenir fée du logis à plein temps, mais ont choisi de consacrer six mois de leur vie «à apprendre des trucs utiles au quotidien». Simplement.

«À Marcelin, elles n’apprennent pas un métier, mais acquièrent des compétences, un peu comme on passe le permis de conduire», image le directeur d’Agrilogie Christian Pidoux. Lequel précise que ces cours sont naturellement ouverts aux hommes, même si on ne peut pas dire qu’ils se bousculent au portillon: il n’y en a eu que trois au total ces dernières années.

Les écoles ménagères, nées à peu près en même temps que les écoles d’agriculture au début du siècle passé, ont dû évoluer. «À l’origine, elles étaient une parenthèse d’émancipation pour les femmes qui quittaient le domicile de leurs parents ou de leur époux et venaient passer plusieurs mois en internat à Marcelin, développe le directeur. Elles véhiculaient, il est vrai, l’image que la place de la femme était à la maison, et cela a fini par être décrié par les féministes avec raison.»

Les dortoirs ont été démontés il y a maintenant près de vingt ans et l’enseignement s’est modernisé. Il est moins orienté «agriculture»; outre les incontournables cours de couture, de cuisine ou d’art floral, on y apprend aussi, notamment, la fabrication de produits de nettoyage naturels et écolos, la gestion des déchets, l’art de la table, l’alimentation saine, le soin aux animaux domestiques… L’écolage est de 1000 francs. Les marcelines ont des profils divers, décrit la directrice du CEM­EF, Anne-Marie Pavillard. «Certaines n’ont pas de formation, d’autres un CFC, voire une licence universitaire. Elles s’inscrivent, par exemple, pendant une année «sabbatique», car elles ont du temps avant un voyage linguistique ou un nouvel emploi.» Afficher un diplôme de Marcelin évite aussi d’avoir un trou malheureux dans son CV. «Les admissions se font sur dossier. Nous sommes surtout attentifs à la motivation qu’expriment les candidates.»

Dans le monde rural, l’école ménagère jouit d’une excellente réputation. De solides amitiés se sont forgées entre ses murs, témoigne Chantal Tétaz, présidente de l’Association des anciennes marcelines. Son assemblée annuelle a d’ailleurs réuni quelque 170 membres, samedi à Grange-Verney.

Bref, les sciences du foyer ne sont pas près de tomber en désuétude. Elles remontent à la préhistoire, au même titre que l’agronomie, résume Christian Pidoux: «Elles sont apparues lorsque l’agriculture et la maîtrise de la conservation des denrées alimentaires ont permis à l’Homme de se sédentariser.»

Melissa Nicole, 20 ans et Cindy Martin, 21 ans (Montcherand)

Avec en poche un graduate européen en mode et stylisme non reconnu en Suisse, Melissa Nicole, 20 ans, a suivi dix-huit mois de cours à l’ERACOM en vue d’obtenir un CFC de couturière. Mais la redondance de cette formation l’a vite ennuyée, et elle a coupé court.

«Je ne trouvais pas de travail dans mon domaine, et quand j’ai appris que mon amie Cindy s’inscrivait à Marcelin, ça m’a motivé à faire de même.» D’un an son aînée, Cindy Martin, elle, se destinait à l’enseignement en classes enfantines après l’obtention de sa maturité, mais a renoncé à s’inscrire en HEP. «Je voulais faire une pause dans les études.»

Les deux amies sont des enfants de Montcherand, petit village tout proche d’Orbe, où elles habitent encore. «Nous sommes toutes deux filles d’agriculteur, nous avons toutes des membres de notre famille qui ont fait l’école ménagère et en gardent de bons souvenirs.» Elles aussi ont savouré «l’ambiance chaleureuse» qui règne à Marcelin - «on mange tous ensemble à midi avec les professeurs et la doyenne». Et surtout, elles ont apprécié les enseignements très utiles pour la vie de tous les jours. «Beaucoup de trucs, de conseils, que nous n’aurions connus autrement: déchiffrer les étiquettes des aliments, dresser correctement une table, etc. Quatre mois c’est court, mais on apprend énormément de choses. On apprend le métier de la vie, en quelque sorte.»

«Cette école, nous l’avons faite pour nous», clament-elles. «C’est une fierté d’être une marceline, dit Cindy Martin. Pour rigoler, des amis nous disent qu’on est maintenant des femmes à marier. Mais je ne vois pas en quoi ça doit me vexer. De toute façon, ce n’est plus l’école où nos grands-mamans ont appris à s’occuper de leur mari.» Les deux jeunes femmes comptent bien travailler, et faire du partage des tâches ménagères la règle dans leur foyer. «Aujourd’hui, les hommes se sentent aussi concernés par cela. D’ailleurs, prédit Melissa, ils seront sans doute de plus en plus nombreux à faire Marcelin, les choses vont évoluer.»

Alors que Cindy Martin cherche désormais une place d’employée de commerce, Melissa va débuter un stage en EMS pour ensuite débuter un apprentissage de gestionnaire en intendance. «Avoir le diplôme de Marcelin me permet de faire cette formation en deux ans au lieu de trois.»

Stéphanie Viret, 18 ans (Essertines-sur-Rolle)

«Je ne savais pas quoi faire après l’école, j’ai fait une année à l’OPTI (ndlr: l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle), après quoi j’avais la possibilité d’aller en internat, au Repuis, à Grandson. Ça ne me disait pas trop, et une amie qui s’était inscrite à Marcelin m’a convaincue de faire de même.» La jeune femme en a parlé à ses parents, qui l’ont encouragé dans ce sens. «Franchement, j’ai aimé tous les cours, je regrette même qu’ils ne durent qu’un seul semestre. Ils sont très diversifiés. Nous avons par exemple eu l’occasion de visiter une maison de naissance, ou de revêtir une combinaison vieillissante pour comprendre ce que ressentent physiquement les personnes âgées. J’ai appris des choses très pratiques, comme faire son propre beurre, ou fabriquer ses produits de nettoyages naturels. Des astuces que je peux d’ailleurs refiler à ma mère!» La jeune femme ne se destine pas à être femme au foyer, «ni épouser un agriculteur. J’ai continué mes recherches en parallèle et j’ai trouvé une place d’apprentissage, par le biais de l’Orif.» Stéphanie Viret va en effet commencer l’été prochain une formation de peintre en bâtiment.

Coraline Joly, 16 ans (Gingins)

«J’ai fini l’école obligatoire et j’ai cherché une place d’apprentissage de fleuriste, mais je n’en ai pas trouvé. Plusieurs membres de ma famille et des amies de ma grande sœur ont fait Marcelin et j’en ai eu de bons échos. Mes parents m’ont proposé de m’inscrire et j’ai accepté.» L’idée, explique Coraline Joly, était d’apprendre comment gérer une maison, «quelque chose qui va nous servir toute notre vie». Si elle s’attendait à des cours théoriques, elle découvre un cursus riche en pratique. «Comment s’occuper d’un nouveau-né, d’une personne en fin de vie, tenir un potager, mais aussi la cuisine, la couture – des cours qui vont plus loin que ce que nous voyons à l’école. J’ai appris à confectionner des habits pour bébé: pantalon, bonnet, etc.» Et de poursuivre: «C’est dommage qu’il n’y ait que des femmes qui suivent ces cours, car vraiment, ils peuvent être utiles à tout le monde. J’étais la plus jeune en classe, nous avions des parcours différents, et on rigolait beaucoup. Nous avons toutes réussi l’examen lors de la dernière semaine. Même si on n’apprend pas un métier, c’est un diplôme et il a toute sa place sur mon CV. Maintenant, je cherche une place d’apprentissage d’employée de commerce.»

(24 heures)