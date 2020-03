COVID-19 et confinement: la télémédecine trépigne

Mesures d’isolement pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées obligent, la télémédecine agite ses bras pour mettre en avant ses atouts. Il faut dire que la pandémie de coronavirus est une chance unique, pour la prise en charge à distance, de se développer.

L’opportunité n’a pas échappé à Romain Boichat, cocréateur de Soignez-moi.ch, plateforme web romande de télémédecine gérée par des médecins généralistes et indépendante des assurances maladie. La société privée propose aujourd’hui son concours aux autorités cantonales romandes pour éviter la surcharge des médecins et lutter contre la propagation du virus.

Lancé fin 2019, Soignez-moi.ch est dédié à la prise en charge de cas médicaux simples comme la gastro, le mal de gorge, la fièvre ou des problèmes urinaires («24heures» du 12 novembre 2019). Les prestations sont couvertes par l’assurance maladie de base. Le site a développé un algorithme spécial coronavirus: une série de questions pour savoir si l’on est infecté ou non. «Nous avons formé nos médecins pour qu’ils respectent les procédures de dépistage de chaque canton, précise Romain Boichat. C’est un travail d’orientation médicale gratuit.»

Le Covid-19 met à l’épreuve le système sanitaire, plus durement chaque jour. Pour l’épargner, le mot d’ordre des autorités est clair: rester le plus possible chez soi pour éviter la propagation et appeler son médecin avant de se déplacer. «La télémédecine permet de trier, traiter à distance des cas simples ou dépister, note Romain Boichat. Elle semble tout indiquée pour soulager les médecins et les Urgences qui risquent d’être assaillis de téléphones. Un traitement à distance permettra de diminuer la pandémie.»

On l’a dit, la société a proposé son aide aux cantons romands. L’hôpital de Bienne a répondu à cet appel; une collaboration a été initiée. «Nous allons le soulager en traitant les cas simples (bobologie) à distance», indique Romain Boichat. La page web du site des Urgences renvoie sur la plateforme de télémédecine. «Nous traitons les cas qui viennent par ce biais.»

Approché lui aussi, le Canton de Vaud est-il intéressé à initier une telle collaboration? «Nous ne l’excluons pas, bien évidemment, répond le médecin cantonal adjoint, Éric Masserey. Mais tout ce qui peut se faire dans le cadre des relations médecins-patients existantes doit être privilégié. Tout ce qui peut éviter une consultation doit l’être, d’où les hot-lines et le coronacheck, par exemple.»

Un peu partout dans le monde, les acteurs de la téléconsultation se positionnent dans le cadre de la lutte contre la pandémie. En France, un décret vient de faciliter le recours à la télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées.