«Ce n'est pas la Fnac qui m’a tué, c’est le streaming»

Voilà. C’est lâché. Dans un long courriel adressé mercredi matin aux amis du magasin Le Karloff, le patron Michael Frei annonce le clap de fin, contraint et forcé. «Je me sens triste mais soulagé aussi. Je le sentais venir», confie épuisé le dernier vendeur indépendant de DVD à Lausanne. Il revient sur vingt-cinq années de «lutte acharnée contre des forces bien plus grandes que moi».

«Le vidéoclub s’avéra un melting-pot social et culturel parfait»

Michael Frei assure être arrivé dans le métier par accident. Nous sommes en 1989. Il se fait engager dans le premier Vidéo 7 qui vient d’ouvrir à Mon-Repos. On y loue des films en cassette VHS. «J’étais un jeune homme timide et réservé. Le vidéoclub s’avéra un melting-pot social et culturel parfait. L’apprentissage se solda par une révélation: je savais parler aux gens et j’aimais ça.» Michael Frei monte en grade. Gérant puis responsable de succursales. En divergence avec ses patrons, il claque la porte et rachète le magasin. Il est propriétaire à 29 ans, sans ressources et couvert de dettes.

Pour pouvoir louer des films mais aussi les vendre, il lui vient l’idée de dédoubler Le Karloff: il y aura une partie pour chaque activité. «Rétrospectivement, j’aurais dû me péter la gueule grave.» C’est l’âge d’or de la profession. Le DVD débarque en 1998. Les lecteurs se vendent comme des petits pains. Les Lausannois se ruent dans les vidéoclubs, ayant découvert qu’ils peuvent visionner des films dans leur salon bien avant leur sortie au cinéma. Michael Frei rembourse ses dettes en quelques mois. Dans l’euphorie, il ouvre une succursale à Montreux. Puis c’est la chute. La cassure de son modèle commercial.

La Fnac débarque à Lausanne. «D’un seul coup, tout le monde pouvait commander ce que je commandais.» Il abandonne la location de DVD en 2005, se sépare de ses associés et de 80% de ses employés. Il ferme ce qu’il peut fermer. «Je savais que je serai victime de la technologie. Je ne savais juste pas quand. On allait au Karloff comme on allait à la Migros. Ce n’est plus le cas.» Selon le patron, ce n’est pas le désamour de son magasin qui l’aura tué. «Ce n’est pas non plus la Fnac ou Amazon. C’est le streaming.»

Le Karloff tirera définitivement la prise le 15 mars 2020. D’ici là, les fidèles fouilleront encore dans son désordre à la recherche de pépites cinématographiques. Il faut s’attendre à des soldes dès janvier, même si Michael Frei s’y est toujours refusé par idéologie. «Je ne voulais pas liquider les produits qui ne se vendaient pas de suite. Je voulais faire découvrir plutôt que vendre.»

Le Karloff, ce sont 17'000 références en magasin, 55'000 en catalogue. Pour tous les visionner bout à bout sans interruption, jour et nuit, il nous faudrait douze ans et demi. «Dans 5 à 10 ans, la moitié aura disparu», prophétise Michael Frei. Et lui? Sous quel format rebondira-t-il? Il parle à demi-mot d’une présence dans le futur espace de vie du futur Capitole, en collaboration avec la Cinémathèque Suisse. Pas encore tout à fait le clap de fin.