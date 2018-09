«Certaines complémentaires peuvent s’avérer inutiles»

Monsieur Prix, Stefan Meierhans, veut aider les assurés à faire des économies sur leurs primes. Mais il souhaite également que tout citoyen bien informé puisse faire du lobbying politique pour faire baisser les coûts. Interview.

Que préconisez-vous pour réduire les coûts de la santé, alors que les primes ne cessent de s’envoler?

Il n’y a pas de pilule miracle. Notre système de santé est malade depuis des années. Comme pour tout traitement, la guérison n’interviendra pas en un jour. Mais j’étais membre de la Commission d’experts qui a rapporté au conseiller fédéral Alain Berset et selon nous, un potentiel d’économies de plusieurs milliards est possible.

Avec quelles mesures?

Sur les 38 proposées par la Commission d’experts, j’en détaillerai une dizaine à Vevey.

Pouvez-vous nous en citer trois?

D’abord, l’introduction d’un objectif contraignant et global de maîtrise des coûts. Sur les 30 milliards dépensés chaque année dans le domaine de l’assurance de base, plusieurs rapports d’experts ont pointé un grand gaspillage, en moyenne de 6 milliards. L’idée est – entre autres – d’adapter la tarification en fonction du nombre d’interventions. Ce prix varierait ainsi à la baisse, si telle ou telle opération est énormément pratiquée – je pense par exemple aux chirurgies orthopédiques, pour lesquelles nous, Suisses, sommes champions du monde. Avec une telle rétribution, il n’y aurait plus d’incitation à effectuer des opérations non nécessaires, mais qui rapportent beaucoup d’argent. Je pense également, à titre d’exemple, aux radiographies, qui ne sont pas anodines car potentiellement nuisibles pour la santé. En second lieu, il serait bon d’avoir une adaptation annuelle du prix des médicaments (et pas seulement tous les trois ans). Enfin, nous préconisons l’abandon du principe de territorialité, c’est-à-dire le remboursement des traitements, médicaments et moyens auxiliaires, même acquis ou effectués à l’étranger. Ce point sera très controversé.

Les assurés n’ont pas prise sur ces mesures…

Certes mais les informer est important, car ils doivent pouvoir faire pression. Politiquement, des initiatives sont en cours et la santé sera l’un des thèmes principaux – avec l’AVS – dans les prochaines années.

À ce propos, une initiative fédérale est en préparation pour suivre l’exemple vaudois, où les citoyens pourront recevoir un subside si leurs primes dépassent 10% de leurs revenus. N’est-ce pas selon vous problématique de faire payer l’État plutôt que limiter les coûts à la source?

Les Vaudois ont voté et j’y suis favorable d’un point de vue social, car cela atténue la charge pour les revenus modestes. Mais il est vrai que cela n’incite pas à épargner mais au contraire ce système implique des risques de surthérapie et surmédication, ce qui est aussi dangereux qu’un manque de traitement. Donc, il ne faudrait pas oublier de réaliser le potentiel énorme d’économies. Ce danger est malheureusement réel avec des mesures telles que décidées dans le Canton de Vaud.

Comment les assurés peuvent-ils concrètement économiser?

D’abord en changeant de caisse.

Ce n’est pas nouveau!

Certes, mais seuls 10% de Suisses le font, ce qui n’est pas suffisant pour réellement mettre la pression sur les prix des primes. D’autre part, certaines complémentaires peuvent s’avérer inutiles: même des hôpitaux standards proposent souvent des chambres à deux lits. J’ai envie de dire aux gens qu’ils ne doivent pas avoir peur, en particulier aux personnes âgées, dont les complémentaires explosent après 60 ans: vous êtes bien aussurés aussi en assurance de base.

N’êtes-vous pas frustré que ces problèmes de coûts de la santé ne soient toujours pas résolus?

Je suis optimiste. La preuve: j’avais recommandé en 2009 à Pascal Couchepin, alors conseiller fédéral, la fixation du prix des médicaments génériques. Le Conseil fédéral vient enfin de mettre en consultation un projet de loi qui va dans ce sens, il l’a communiqué la semaine dernière. Il faut avoir de la patience, mais cela va dans le bon sens. Je suis seul face aux lobbys et aux géants de l’industrie, mais le peuple peut apporter le soutien pour faire bouger les choses dans le bon sens.

Note: Conférence publique sur les coûts de la santé de Stefan Meierhans, Dr en droit, organisée par le PDC Vevey, ce mercredi à 19h30 à la salle du Conseil communal. Entrée libre.