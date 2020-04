«Certains Suisses ne seront pas rapatriés tout de suite»

Chef suppléant du Centre de gestion des crises au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Serge Bavaud ne s’en cache pas. Le rapatriement monstre de milliers de touristes et d’hommes et de femmes d’affaires suisses bloqués aux quatre coins du monde pour cause de pandémie est l’une des plus grosses opérations jamais menée par le département. Son chef, Ignazio Cassis, doit parfois négocier avec ses homologues étrangers personnellement.

Casse-tête à la fois logistique, administratif et diplomatique, l’opération occupe plus de cinquante personnes qui travaillent 24 heures sur 24 depuis plus de deux semaines. Et ce n’est pas fini.

Combien de Suisses sont encore bloqués à l’étranger?

La situation, qui évolue de jour en jour, est très volatile mais il y a encore environ 12800 Suisses, enregistrés sur l’application Travel Admin du DFAE (ndlr: situation mardi à 17h).

Certains ont-ils refusé de rentrer?

Oui. Dans son action, le DFAE place toujours la notion de responsabilité individuelle au centre de ses préoccupations. On ne peut pas forcer un citoyen suisse à rentrer, c’est son choix.

Refusez-vous le retour en Suisse à des gens?

Ceux qui ont des symptômes Covid-19 tels qu’énumérés par l’OFSP ne sont pas autorisés à embarquer. Les compagnies aériennes respectent les recommandations de l’OFSP. Chaque personne rapatriée signe une déclaration de consentement dans laquelle elle assure n’avoir aucun de ces symptômes. Mais si l’un d’eux apparaît en plein ciel, la personne sera isolée, le personnel de cabine de la compagnie aérienne est formé et équipé à cet effet.

Combien de vols de rapatriement ont eu lieu à ce jour?

Nous avons déjà organisé huit vols de retour qui ont rapatrié 1600 personnes. D’autres vols sont planifiés. Parmi ces 1600 personnes, il n’y a pas que des Suisses. On compte aussi des étrangers établis dans notre pays de longue date. Sur nos vols se trouvent aussi des ressortissants de pays voisins ou de l’Union européenne. L’inverse est également vrai, certains voyageurs suisses sont rapatriés par d’autres pays.

Combien de vols prévoyez-vous en tout?

Il est impossible de donner un chiffre précis, mais plusieurs autres vols sont déjà planifiés. Nous avons commencé par l’Amérique latine et nous nous concentrons désormais sur l’Océanie et l’Asie. Là-bas, compte tenu d’importantes restrictions, le besoin est fort. Il y a également des endroits où le contexte est un peu plus difficile, comme en Afrique, sur lesquels nous concentrons nos efforts.

Dans combien de temps aurez-vous rapatrié tous ceux qui le demandent?

L’opération va se dérouler sur plusieurs semaines. Mais, encore une fois, la situation est très volatile. Il faut s’adapter de manière quotidienne à l’évolution et à d’éventuelles restrictions qui pourraient être mises en place. Sans compter celles qui sont déjà en vigueur, comme celles qui touchent au trafic aérien fortement ralenti, voire totalement arrêté.

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

À ce propos, quelles compagnies assurent ces retours?

Ce sont beaucoup de vols commandés par l’État, assurés par des charters au bénéfice d’autorisations diplomatiques particulières. Ce ne sont pas des vols de ligne traditionnels qui s’en chargent mais des vols charters. La Suisse s’engage à organiser des vols spéciaux au profit de ses ressortissants de manière subsidiaire et travaille avec différentes compagnies qui ont les capacités d’assurer de tels vols. Nous travaillons en priorité avec des compagnies sises en Suisse, comme Edelweiss, Swiss International Air Lines. Au cas par cas, comme pour un récent vol en provenance des Philippines, nous travaillons aussi avec d’autres compagnies, en l’occurrence Qatar Airways.

Qui paie tout ça? À combien va se monter la facture?

La Confédération préfinance ces vols, qui vont coûter plusieurs millions de francs. Dans un deuxième temps, les personnes concernées recevront une facture qui correspond au prix raisonnable d’un billet dit classique au prix du marché.

Leur vol de retour prévu ayant été annulé, ils devront donc payer deux fois pour rentrer?

Pour le billet individuel qu’ils auraient pris avec une agence de voyages par exemple, les éventuelles conditions de remboursement ou les démarches auprès des assurances ne nous concernent pas. Mais dans la mesure où ces vols ont un coût, une partie sera répercutée sur leurs bénéficiaires.

Certains s’impatientent, d’aucuns s’estiment carrément abandonnés. Sur quelle base s’effectuent les priorités? Qui peut rentrer en premier et pourquoi?

Je le répète, la situation est tellement extraordinaire qu’il faut fixer des priorités qui relèvent des conditions sur place. Nous examinons si la situation du système de santé qu’on y trouve est précaire ou si des aspects liés à la sécurité doivent être pris en compte. S’agissant des bénéficiaires, on se concentre sur ceux qui ont un besoin prioritaire comme des problèmes médicaux ou les femmes enceintes, les enfants en bas âge ou non accompagnés ou encore les personnes de plus de 65 ans.

Certains se plaignent tout de même de n’avoir pas reçu de réponse.

Nous ne pouvons traiter que les cas dont nous avons connaissance. Toutes les personnes annoncées seront contactées. Mais la situation est telle que nous ne pouvons exclure que tous ne bénéficieront pas d’une solution individuelle à court terme. Il faut s’y préparer. Compte tenu des restrictions, tous ne pourront pas être rapatriés ces prochains jours mais ils peuvent bénéficier du soutien de l’ambassade de Suisse à titre subsidiaire, dans le cadre de la protection consulaire, et dans la mesure du possible.

Et quid des profils? On rapatrie plus facilement un médecin?

Non. Hors situation particulière, pour les personnes qui se sont annoncées, c’est la règle du premier arrivé, premier servi qui prévaut. Les listes sont établies de cette manière. S’il reste encore des gens à faire rentrer, nous regardons s’il y a des possibilités sur des vols d’autres pays. Si la demande est forte, nous organisons un nouveau vol, comme nous l’avons fait au Pérou. Il est enfin des cas où la fenêtre d’opportunité est si fine que des personnes considérées comme prioritaires mais qui ne sont pas arrivées à l’aéroport à temps n’embarquent pas.