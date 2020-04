Ces aînés qui comme Silvia, 83 ans, ont vaincu le virus

Bien malgré elle, Silvia est entrée dans les statistiques vaudoises. Elle fait partie des 203 personnes hospitalisées (pointage officiel au 30 mars dernier) pour cause de coronavirus et qui, signe d’espoir, ont pu rentrer chez elles. Silvia vit dans l’Ouest lausannois. Son histoire est d’autant plus encourageante qu’elle affiche 83 printemps.

«À aucun moment je n’ai pensé pouvoir être infectée un jour. D’ailleurs, quand j’ai attrapé ce virus, on n’en parlait pas encore comme aujourd’hui. C’est quand j’ai commencé à avoir une petite toux, à me sentir bizarre, que je me suis inquiétée.» Silvia était allée rendre visite à son fils à Sainte-Croix, comme elle le fait régulièrement. C’était le 8 mars. «Il y avait aussi sa copine, et une copine de sa copine. J’étais assise à table juste à côté d’elle», témoigne cette grand-maman, ancienne employée de banque. Pas de chance: c’est l’amie de l’amie qui l’a contaminée.

«Comme dans un feu»

Aux premiers symptômes, Silvia s’en va acheter un thermomètre à la pharmacie. «Un rapide», elle précise. Mais aucune fièvre n’est relevée. Une semaine passe encore, puis tout s’accélère. Nous sommes le 20 mars. «J’avais passé une nuit comme dans un feu. Au matin, j’ai appelé la hot-line pour demander à pouvoir me rendre à l’hôpital de Morges sans rendez-vous. C’est mon fils qui m’y a conduite.» À la réception, Silvia manque de s’évanouir. Elle est amenée aux Urgences en chaise roulante. Elle y sera testée positive au coronavirus.

«Le personnel a été formidable. Je les voyais, derrière la vitre de ma chambre, qui s’activaient jour et nuit»

«Il n’y a rien à dire quand on vous apprend que vous êtes infectée. On l’a, c’est tout.» Silvia est placée dans un secteur ultrasécurisé. «Nous étions une vingtaine dans la même situation. Le personnel a été formidable. Je voyais les soignants, derrière la vitre polie de ma chambre, qui s’activaient de jour comme de nuit. Ils ont vraiment été super.» Soignée aux antibiotiques, perfusée, Silvia restera quatre jours à l’isolement à l’hôpital. «Il y avait bien une télévision pour aider à passer le temps, mais il n’y en avait que pour le coronavirus sur toutes les chaînes.» Pas vraiment l’idéal pour se changer les idées.

Silvia est rentrée chez elle il y a une semaine. Elle habite seule dans un appartement. Sur le conseil de son médecin, elle doit encore éviter de sortir pendant plusieurs jours. «Je ne voudrais pas être contaminée une seconde fois. On n’a pas su me dire si c’était possible ou pas. Alors je ne sors de chez moi plus que pour aller au courrier, et toujours avec un masque.» Elle en garde trois précieusement: un donné à l’hôpital, et deux qui lui ont été adressés par courrier par le médecin cantonal adjoint. «Vous savez, c’est très dur de remonter la pente après ça. Je n’ai plus d’appétit. Et je suis tellement fatiguée», se désole Silvia. À noter que son fils, dépisté le même jour qu’elle, a été déclaré négatif.