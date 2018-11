Ces chantiers CFF qui vont impacter les Vaudois

L’horaire 2019 des Chemins de fer fédéraux (CFF) entre en vigueur le 9 décembre. «C’est un petit changement d’horaire en Suisse romande. Les clients n’auront pas besoin de modifier leurs habitudes. Rien à voir avec les chamboulements de l’horaire 2013 ou 2015», déclare d’emblée Frédéric Revaz, porte-parole.

Une différence de taille néanmoins, l’offre habituelle déjà en partie réduite le soir et la nuit le sera encore plus en 2019 sur la ligne Lausanne-Genève Aéroport et celle du Simplon qui circule entre Lausanne et Brigue (à partir de Sion seulement). La restriction s’opérera du dimanche au jeudi, à partir de 20h (au lieu de 21h en 2018). «La diminution du nombre de trains pour travaux doit rester limitée au minimum. Le Canton est particulièrement attentif au respect de ce principe. Entre Lausanne et Genève, je me suis assurée que les CFF ne pouvaient pas faire autrement que supprimer des trains en soirée pour mener les nombreux chantiers stratégiques prévus sur cet axe», déclare Nuria Gorrite, conseillère d’État chargée des Infrastructures vaudoises. Cette réduction supplémentaire du service est donc imposée par l’avancement du programme Léman 2030 – plébiscité par les Vaudois comme les Genevois – qui vise à doubler la capacité de la ligne. À terme, l’affluence programmée sera de 100'000 passagers par jour entre Lausanne et Genève. En 2010, on comptait 50'000 voyageurs, 25'000 en 2000. Léman 2030 permettra encore d’introduire la cadence au quart d’heure des trains RER au centre des agglomérations genevoise et lausannoise. Les CFF rappellent que le réseau ferroviaire romand est très densément exploité, mais aussi en extension. Afin de garantir la sécurité des voyageurs, la disponibilité et la ponctualité des trains, il doit être constamment remis en état et aménagé. «Les travaux sont toujours synonymes de perturbations pour le système ferroviaire et influent fortement sur le trafic», dit-on à l’ancienne régie fédérale.

«Les travaux sont le prix à payer. Néanmoins, nous pouvons nous réjouir que des investissements importants soient consentis en Suisse romande», indique Frédéric Borloz, conseiller national membre de la Commission des transports, et syndic d’Aigle. Pour minimiser l’impact, travaux de construction et d’entretien sont régulièrement effectués de nuit. «Ce sont des heures creuses durant lesquelles les voyageurs sont moins nombreux, poursuit Frédéric Revaz. Cette offre réduite a été remodelée de sorte que l’horaire soit plus clair et plus pratique pour les usagers. Avec un arrêt systématique dans toutes les gares de la ligne toutes les demi-heures.» II s’agit de celles desservies habituellement par les RegioExpress entre les deux capitales: Renens, Morges, Allaman, Rolle, Gland, Nyon, Coppet. Des adaptations mineures seront aménagées entre Lausanne et Genève-Aéroport durant le courant de l’année: seules les minutes de départ seront légèrement modifiées. «De manière générale, les CFF ont écouté les Cantons et les organes consultatifs entre l’annonce de l’horaire 2019 et les modifications apportées», complète Frédéric Borloz.

«Communication tardive»

S’il «ne conteste pas l’absolue nécessité de mener des travaux conséquents, plus efficaces la nuit, moins contraignants et salue l’amélioration sensible de l’offre à terme», le conseiller aux États vaudois Olivier Français s’interroge sur la communication des CFF. «Elle est trop tardive et dessert le client du soir qui doit avoir le temps de s’organiser. Même si ces clients sont moins nombreux que les pendulaires, ils ont droit au même service public.» Pour Frédéric Revaz: «Nos clients en soirée y sont déjà habitués.»

Le trafic en 2019 entre la capitale vaudoise et Cornavin sera également modifié durant dix week-ends (contre 2 en 2017 et 8 en 2018). C’est durant ces jours que les CFF effectuent leurs plus gros travaux lors d’opérations intensives. «Un horaire spécial de trains-navettes RegioExpress sera mis en place. La cadence des liaisons Genève-Lausanne est augmentée au quart d’heure», explique encore le porte-parole. «Ceci va néanmoins provoquer des augmentations des temps de parcours, les RegioExpress s’arrêtant plus souvent», remarque la présidente du gouvernement vaudois. «Le temps de parcours sera prolongé d’environ dix minutes», répond Frédéric Revaz. Vœu important de Nuria Gorrite, la présence des employés CFF dans ces trains précis. «Je serai très attentive à ce que l’engagement de mettre du personnel d’accompagnement sur les RegioExpress soit tenu afin d’offrir une qualité de service similaire à celle des trains grandes lignes.»

Une amélioration notable sera apportée en 2019 par les CFF. La fréquence au quart d’heure existante aux heures de pointe sur le Léman Express entre Lancy-Pont Rouge (GE) et Coppet sera étendue: du lundi au vendredi entre 6h et 21h. Pas de modification entre Lausanne-Berne contrairement à ce que voulaient les CFF. «Lors de la présentation, en mai dernier, du projet des horaires 2019, nous avions trouvé inadmissible les coupes prévues entre Lausanne et Berne. Aujourd’hui, je constate avec satisfaction que l’horaire ne change pas sur cette ligne», ajoute la conseillère d’État. (24 heures)