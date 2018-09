Ces endroits que les Lausannoises fuient

Quels sont les places, rues et passages appréciés des Lausannoises et ceux qu’elles fuient comme la peste? Comment améliorer la qualité de l’espace public pour qu’elles s’y sentent à l’aise? Une quarantaine de femmes de tous âges – dont quelques élues, surtout de gauche – ont pris part, vendredi, à la première marche exploratoire féminine lausannoise. Nous les avons suivies.

La balade d’une heure et demie, organisée par les autorités, démarre sur la place Saint-François. Une voix fuse. «On ne va pas prendre les sous voies? On devrait en parler.» La remarque fait mouche. «Je prends volontiers ces passages la journée mais jamais la nuit.» «J’évite, même de jour. C’est glauquissime.» «En plus, il y a des odeurs d’urine.»

L’arrêt de bus Saint-François, sous les arcades de l’église, reçoit aussi une volée de bois vert. «Sombre et puant.» Toutes ou presque évitent ce «tunnel» après la tombée de la nuit. «C’est bien dommage, car c’est un beau lieu dont on ne profite pas.» Et de regretter l’installation éphémère du Festival Lausanne Lumières. La municipale Florence Germond (PS) prend note. D’autant qu’à l’époque, son collègue Jean-Yves Pidoux avait évoqué la possibilité de pérenniser cet éclairage.

«C’est mort»

Le procès de la place Saint-François se poursuit. Elle est jugée peu conviviale le jour – «c’est vide, dommage qu’il n’y ait pas plus de terrasses» – et peu sûre la nuit. «Ça fait partie des endroits où je n’aime pas trop passer.» «Pendant les fêtes de Noël, c’est vivant et tout le monde se sent en sécurité. Dès que c’est fini, on éteint la lumière. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. La sécurité, c’est aussi lié à l’ambiance.» Prochain arrêt: la promenade Derrière-Bourg, alias le parc de la grenouille. Les créations des jardiniers sont saluées. «J’adore ce parc, par contre la nuit c’est rempli de gens qui boivent de l’alcool. Si je suis seule, je ne passe pas ici.» Là encore, les impressions varient selon les saisons et les heures. «En hiver, à 11 h du soir, suivant ce que j’entends, je renonce.»

Mais le vrai problème, de l’avis de toutes, ce sont les escaliers menant à Benjamin-Constant. «Il y a une odeur épouvantable.» La guide demande si l’une ou l’autre a déjà utilisé les toilettes publiques du parc. Cri du cœur: «Jamais!» Une discussion sur les WC publics en ville s’amorce. À entendre les marcheuses, il n’y a guère que les hommes qui s’y soulagent. «Il m’est arrivé de me dire: mon Dieu, je pourrais aller où?»

Changement d’ambiance quelques mètres plus haut, devant les bistrots de la place Benjamin-Constant. «C’est chouette par ici, animé et bien tenu.» On parle circulation; les passages pour piétons sont jugés peu sûrs.

Au tour de la rue de Bourg de passer sur le gril. «C’est mort!» commentent les marcheuses en dévalant la pente. «Oui, une zone morte le soir et qui vivote la journée.» «Tristounet.» «C’est à cause des loyers que les commerces ferment tous?» «Moi, depuis quelques semaines, je n’hésite plus à passer parce qu’il n’y a presque plus de dealers.»

Le petit groupe débouche sur la rue Centrale. Félicitations du jury pour la place Pépinet, son animation et ses terrasses. Mauvais point pour les escaliers reliant Payot au pont Chauderon, dédaignés la nuit «alors que c’est un raccourci pratique».

La Ville assure qu’elle utilisera ces remarques, et celles de la délégation qui s’est baladée côté Bel-Air, pour lister les problèmes et plancher sur des mesures. «L’espace public doit être accessible à tous et à toutes», insiste Florence Germond.

Les participantes, elles, réclament déjà des marches exploratoires dans d’autres quartiers, pourquoi pas de nuit. Le sujet reste brûlant. «Je sais que je vais me faire accoster quinze fois en rentrant le soir chez moi, lâche une jeune fille. Je mets mes écouteurs et je trace. On s’habitue mais ce n’est tout de même pas normal.» (24 heures)