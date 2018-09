Ces jeunes Vaudois vont tenter d’être sacrés meilleurs apprentis du pays

Du 12 au 16 septembre, la crème de l’apprentissage suisse a rendez-vous à Berne, sur le site de Bernexpo. C’est là qu’auront lieu les SwissSkills 2018, 2e édition centralisée des Championnats suisses des métiers. En clair, 75 compétitions mettront aux prises 900 participants considérés comme les meilleurs jeunes du pays dans leurs professions respectives. Cet événement hors norme n’a été organisé qu’une seule fois, en 2014, et «la prochaine édition n’a pas encore été fixée», annoncent les responsables. Les organisations professionnelles concernées ont plutôt l’habitude d’organiser des championnats spécifiques, chacune de leur côté.

Durant cinq jours, les visiteurs pourront eux-mêmes s’essayer à une centaine de métiers. Ils auront surtout l’occasion d’encourager les engagés, dont 49 Vaudoises et Vaudois. Peintres, viticulteurs, installateurs sanitaires, professionnels du cheval, agents de propreté ou encore maraîchers, la palette des professions est large. À quelques jours de la manifestation, rencontre avec quatre représentants du canton qui peaufinent leur préparation.

Gemma Lepori, assistante en promotion de l’activité physique et de la santé

«J’aime engager mon énergie pour les gens»

Cette Morgienne de 20 ans défend un métier «méconnu mais passionnant». Trop souvent réduit à l’image d’un coach qui compte les séries et distribue les exercices. «En fait, nous sommes formés pour tout faire: vente, intendance, cours collectifs, musculation…» Aux SwissSkills, elle sera d’ailleurs jugée sur sept disciplines pour lesquelles des acteurs joueront des clients aux profils variés (personne âgée, diabétique ou encore en surpoids). Elle devra leur proposer une méthodologie d’entraînement ou une prise en charge adaptées. «J’aime la visée humaine, voire sociale de cette profession. J’engage mon énergie et ma patience pour mettre les gens en valeur.» De l’énergie, elle n’en manque pas, elle qui a connu le haut niveau en judo et qui touche désormais à tous les sports de balles. «J’adore la compétition, ça me stimule, explique la jeune femme, employée au Let’s Go Fitness de Saint-François, à Lausanne. J’ai vraiment galéré pour trouver une place dans cet univers, ça s’est mal passé dans certaines salles, mais désormais je suis bien.» À l’avenir elle voudrait devenir formatrice et gérante d’un club, mais elle garde les options prof de sport et coach personnel en tête. Avec la conviction qu’il faut «aller plus loin que le simple fitness et viser une prise en charge globale. Pas seulement proposer un programme qui donnera des résultats, mais expliquer pourquoi il va les donner.»

Kevin Apothéloz, horticulteur

«Faire des choses très variées et vivre dehors»

Si le jeune homme, originaire de Jongny, aime son métier, c’est parce qu’il lui «permet de vivre dehors et de faire des choses très variées en une semaine, voire en une journée». C’est normalement cette polyvalence qui sera évaluée aux SwissSkills. «On ne sait pas vraiment ce qu’ils vont nous demander, ils gardent le secret jusqu’au dernier moment, mais probablement qu’il s’agira d’un chantier d’une semaine pour lequel il faudra faire des escaliers, des bordures, peut-être une fontaine et un ponton, avant d’aménager l’ensemble avec des végétaux». Pour y parvenir, l’horticulteur de 20 ans fera équipe avec Xavier Duperrex, son collègue au sein de l’entreprise Joss Parcs et Jardins SA. «Nous allons à Berne pour gagner, même si certains binômes seront mieux préparés que nous. Je fais du sport et ça me laisse peu de temps pour m’entraîner après le travail», confie Kevin Apothéloz. Le duo s’est néanmoins classé 2e du concours vaudois puis 2e au niveau romand. Reste à devancer les Alémaniques. «Peut-être que nous avons un avantage, un côté débrouillard et créatif à mettre en avant. Nous sommes capables de suivre les règles… mais à notre manière. Il m’arrive d’être seul pour gérer un chantier, et ça oblige à réfléchir pour trouver des solutions.» À Berne, il s’agira d’avoir des idées originales mais aussi d’être très pointilleux sur les détails, admet celui qui envisage, à terme, de décrocher une maîtrise fédérale.

Jun Lu Koh, spécialiste en restauration

«La salle de restaurant est comme un théâtre»

À l’écouter parler, difficile d’imaginer que la jeune femme ignorait le français il y a encore trois ans. Originaire de Singapour, ayant vécu aux États-Unis puis élève dans une école anglophone à son arrivée en Suisse, elle a finalement appris la langue «en échangeant avec les clients pendant l’apprentissage». D’abord tentée par la cuisine, elle a finalement choisi le service, «plus proche des gens et qui permet de partager un petit moment de leur vie». Ou de l’animer, à en croire l’idée que Jun Lu Koh se fait d’une salle de restaurant. «C’est comme un théâtre. Nous jouons la même pièce avec un public différent chaque jour. Et il mérite que nous soyons constamment au top.» À 20 ans, elle vient d’achever sa formation au Cerf, à Cossonay. «Quand je suis arrivée là-bas, j’étais surexcitée, c’était Disneyland. J’adorais écouter le chef et sentir l’ébullition. Plus il y avait de monde à servir, mieux je me sentais.» Aux SwissSkills, elle sera évaluée sur un buffet à dresser ou encore sur deux cocktails. L’un à base de café et l’autre libre, qu’elle imagine exotique et moléculaire avec des billes de caviar rouge. À terme, la jeune femme souhaite devenir sommelière et maîtresse d’hôtel, «dans de grandes maisons» en France puis à Singapour. Mais, avant cela, l’objectif est de l’emporter à Berne et d’accéder au WorldSkills, en 2019 à Kazan. «Mes parents m’ont toujours demandé de viser loin, si je n’y arrive pas j’aurais au moins travaillé pour réussir.»

Tiago Da Cruz, constructeur de route

«Fasciné par les travaux depuis l’école»

Il avoue être «fasciné par les travaux depuis toujours». À tel point qu’il s’arrêtait près des chantiers après l’école pour observer les constructions. C’est aussi l’univers de son père, qui s’est d’ailleurs appliqué à le former. «Il est chef d’équipe, comme je le suis depuis un an, explique le jeune homme de 19 ans. C’est un poste qui permet de «sortir un peu du dur» dans cette profession difficile physiquement. À terme, j’aimerais même devenir technicien.» En attendant, il installe des bordures, creuse des fouilles, réalise des murs et pose de l’enrobé. Aux SwissSkills, Tiago Da Cruz fera équipe avec un autre concurrent romand, ils devront normalement poser des pavés, des bordures et réaliser une chape. Le Renanais, employé par Camandona SA, a confiance en son binôme. Il faut dire que les deux jeunes hommes ont obtenu, à égalité parfaite, la meilleure note de Suisse romande en 2017 pour leur CFC, avant de se classer premiers aux éliminatoires des SwissSkills, en septembre dernier. «Au concours, l’objectif est de se faire plaisir et de réussir à bien travailler ensemble. Si on gagne, c’est parfait, mais il n’y aura de toute façon pas de WorldSkills dans notre domaine, les autres pays n’ayant pas de formation similaire à la nôtre.» Et, à l’échelle suisse, quels sont les ingrédients pour performer? «Être motivé, avoir envie de toujours apprendre et avoir un bon enseignant. Là-dessus, j’ai eu de la chance, c’était mon père.»

(24 heures)