Ces restaurants qui proposent leurs plats en take away malgré la fermeture

Boulettes de lentilles béluga au pesto d’ail des ours, chou kale aux noix et pommes, riz sauvage et crumble de céleri et noisettes, houmous aux herbes et saladine de jeunes pousses… Avouez que ça change un peu de nos menus de confinés, qui ont une fâcheuse tendance à hésiter entre pâtes et fromage avec un peu de salade pour la bonne conscience. Cette liste d’ingrédients qui fait saliver, c’est un exemple de bol proposé par l’Assise, habituellement un café, espace de coworking, salle de yoga et récemment cabinet d’ostéopathe à l’avenue de Cour à Lausanne. Un lieu lumineux, où il fait bon traîner et se retrouver…

Sauf que ce n’est plus permis! Alors, depuis lundi 30 mars, Sarah et Christophe Guinand ont changé leur manière de faire, tout en gardant la même philosophie: magnifier les ingrédients locaux de leur fournisseur (Marché Cuendet à Bremblens) et concocter des repas sains et frais pour leur clientèle. Le tout en s’occupant à plein temps de leurs deux jeunes enfants.

Gérer la logistique

Il a donc fallu, dans un premier temps et relativement rapidement, mettre en place un système de commandes et de paiements en ligne. «Ce n’est pas du tout notre domaine, se marre Sarah, bien plus à l’aise avec des légumes plein les mains. Mais j’ai trouvé la plateforme «ecwid», qui joue le jeu de la solidarité en cette période de coronavirus avec une offre spéciale. Et, si moi j’y suis arrivée, je ne peux que le recommander aux autres petits commerces comme nous!» Donc le menu du lendemain est publié sur le site web de l’Assise à 14 heures et on peut passer commande jusqu’à 11 h 30 le jour-même.

Dans l’idéal, le couple souhaitait livrer ses clients à domicile: une mission impossible avec seulement trois personnes mobiles. «Afin d’être plus efficaces, nous avons décidé de fonctionner avec trois points de collecte (à l’avenue de Cour, à la place Chauderon et à Mon Repos)», explique Sarah qui, après avoir allaité son cadet, se met à la cuisine à 8h du lundi au vendredi pour concocter le bol du jour (21 fr. pour un contenant recyclable d’un kilo), les deux types de muffins, les cookies et la limonade proposés par l’Assise.

«Notre clientèle était surtout composée de travailleurs des bureaux alentour qui sont désormais tous chez eux, explique Christophe Guinand, ostéopathe et désormais livreur. Il faut donc essayer de conquérir les habitants du quartier. On sait que la nourriture végétarienne et végane peut faire peur, les gens craignent d’avoir faim. Mais une fois qu’ils goûtent, ils sont très souvent conquis et toujours rassasiés. Et nos bols peuvent bien évidemment aussi être mangés le soir!»

www.l-assise.ch

Le plein d’adresses

Avec la fermeture obligatoire, nombre de restaurants se sont mis à proposer un plat, des plats, des menus à l’emporter. À notre demande, GastroVaud a établi une liste que nous avons complétée et enrichie d’indications. Les take away sont signalés par TA, la livraison par (L), le label Fait Maison par FM.

Broye-Vully

Avenches: Escapade (L).

Chevroux: Le Port (TA/L/FM), Le Jura (TA/L/FM).

Salavaux: KVO (TA/L).

Jura et Nord vaudois

Chavannes-le-Chêne: Hôtel de Ville (TA).

Chavornay: Hôtel de la Gare (TA), Chez Raph (TA/L), Le Petit Corbeau (TA/L/FM).

Grandson: Café du Commerce (TA/L/FM).

Mathod: Bras d’Or (TA/L/FM).

Pailly: Auberge (TA/L/FM).

Le Pont: Au Lac (TA/FM).

Romainmôtier: Au Gaulois (TA/L/FM).

Le Sentier: Bellevue Le Rocheray (TA/FM).

Yverdon: Brass’r’Y (TA/L), Ranch (TA/L).

Yvonand: Hôtel de la Gare (TA/FM).

La Côte

Allaman: Chasseur (TA/L/FM).

Begnins: Café du Milieu (TA).

Burtigny: Lion d’or (TA).

Étoy: Sabai Thaï (TA/FM).

Gland: le 14 (TA/L).

Montricher: 2 Sapins (TA/FM).

Nyon: Khana Mandir (TA/L/FM).

Rolle: Hostellerie du Château (TA/FM), Mama Jolie (L/FM).



Lausanne Centre

Acai Concept (TA/L), Au Gourmand (L), AO (TA/L/FM), Chez Mario (TA/L/FM), Cipollino (TA/L), Cut Pizza (TA/L), Deloborkit (TA/L/FM), Escapades gourmandes (TA/L/FM), Indochine (TA/L/FM), La Pause (TA/L), La-Pizza.ch (TA/L), Luigia (TA/L), Le Levant (TA/L), Les Alliés (L), Mauro Traiteur (TA/L), Non Solo (TA/L), Romain C. (L), Le Rossignol (TA), Street Kitchen Café (TA/L), Tayta Empanadas (TA/L), Chez Ernest (TA/L/FM).

Lausanne sous-gare et Ouchy

Al Sacco (TA/L), L’Assise (TA/L), Bread Store (TA/L), Le Kotchi (TA/L), SushiZen Grancy (TA/L), MGM Café (L).

Le Mont-sur-Lausanne

Chez Tof (TA/L/FM), Paris-Zürich (TA/L).

Gros-de-Vaud

Fey: Central (TA/L).

Pailly: Auberge (TA).

Poliez-Pittet: Croix-Blanche (TA).

Thierrens: Chez Greg (L).

Lavaux-Oron

Châtillens: Pad Thaï(TA).

Les Cullayes: Raisin (TA/L).

Lutry: Terra Rossa (TA/L), Wagyu (TA/L).

Mézières: : Auberge (TA).

Palézieux: Union (TA/FM).

Pully: East Side Café (TA/FM), Loft (TA/L), Sucré-Salé (TA/L), Café des Alpes (TA/L).

Riviera

Blonay: L’Artisan Pizza (TA/L), Lisbeth’s Soup (TA/L).

Clarens: Chez Thoa (TA/L), Da Gennaro (TA/L).

Montreux: Mae Nam Thaï (TA/L).

Saint-Légier: Auberge Communale (L/FM).

La Tour-de-Peilz: Duo Créatif (TA/L).

Vevey: Sawasdee (TA/L), Swagat Indian (TA/L), Wai Poké (TA/L), Palais Indien (TA/L).

Chablais

Noville: L’Étoile (TA/FM)

Pays-d’Enhaut

Château-d’Œx: Le Chalet (TA), Le Ruby (TA/L), Café des Bossons (TA).

L’Étivaz: Chamois (TA).