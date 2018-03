Cesla Amarelle, la poigne bluffante de la benjamine

Le directeur général de la Haute École de musique mis sur la touche. Le conseil de fondation mis sous tutelle. Cette semaine, Cesla Amarelle (PS), conseillère d’État responsable de la formation, a fait le ménage de cette institution qui a vu vingt-sept démissions en moins de trois ans. «Elle prend connaissance, elle analyse et elle tranche. Cela peut aller vite», observe la députée Christine Chevalley (PLR), membre de la commission de gestion qui contrôle le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

En poste depuis le 1er juillet 2017, les premiers pas de la socialiste à la tête des Écoles sont tout sauf feutrés. Directeur général de l’enseignement postobligatoire déplacé, règlement sur la pédagogie spécialisée réévalué, éducation numérique mise en avant, la nouvelle arrivante a posé d’entrée sa patte. Le style de la petite dernière est d’autant plus remarqué que les six autres conseillers d’État sont en place dans leur département depuis un minimum une législature.

Allergie aux «coteries»

Avant même l’entrée en fonction de Cesla Amarelle, son mari a démissionné de son poste de directeur du CHUV. Pendant ce temps, ses futurs collègues nommaient Anne-Catherine Lyon à la présidence du conseil de fondation du Musée cantonal de beaux-arts sans percevoir le moindre conflit d’intérêts. Les partisans de la juriste yverdonnoise disent que Cesla Amarelle a l’État de droit et l’égalité de traitement chevillés au corps. Elle ne supporterait pas les «coteries».

Personnage plutôt chaleureux, la magistrate peut se montrer très rugueuse. «Elle ne cherche pas à faire plaisir à tout le monde», constate Nicolas Rochat Fernandez, député socialiste du Nord vaudois. «Elle n’a pas eu peur de retarder d’une année l’entrée en vigueur du règlement sur la pédagogie spécialisée afin de remettre l’ouvrage sur le métier pour proposer quelque chose de plus ambitieux, relève Grégory Durand, président de la Société pédagogique vaudoise. Mais pour réussir, elle devra impliquer tous les acteurs dans le projet.»

Il a été beaucoup reproché à sa prédécesseure, Anne-Catherine Lyon, de gouverner en étant coupée de la base. Cesla Amarelle prend ostensiblement le contre-pied. «Elle va à la pêche aux informations, elle écoute, elle consulte pour prendre le pouls de ce département complexe», remarque Grégory Durand. «Elle rencontre les gens, elle rassure le terrain», abonde Christine Chevalley.

Nomination surprenante

Cesla Amarelle a aussi surpris, voire déstabilisé, en plaçant Lionel Éperon à la direction générale de l’enseignement postobligatoire. Un homme venu tout droit du Service de la promotion économique et du commerce de l’État de Vaud. «Elle ne cherche pas forcément des gens du sérail, mais des profils qui peuvent tisser des liens avec les différents partenaires du département», note Nicolas Rochat Fernandez.

«L’intention est de mettre l’accent sur le monde professionnel, mais monsieur Éperon vient de l’économie, pas du monde de la formation duale», regrette un formateur. En revanche le collaborateur personnel de Cesla Amarelle, si. Michel Tatti est l’ancien directeur du Centre professionnel du Nord vaudois. Au passage, on remarque qu’elle nomme surtout des hommes. Cette semaine encore, la patronne a choisi Giancarlo Valceschini pour succéder à Serge Loutan à la tête du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation.

Comme le dit Christine Chevalley, «la première impression est positive. Mais nous n’avons que six mois de recul.» La conseillère d’État consulte, donne des impulsions, décide. Mais elle va entrer dans le dur avec la mise en œuvre. L’éducation numérique ou les mesures socio-éducatives, par exemple, ont un coût. Cesla Amarelle devra donc convaincre le collège gouvernemental avec ses projets pour pouvoir les financer. Pour l’instant, la nouvelle ministre jouit d’un capital de sympathie et de confiance important. Tout comme une certaine Anne-Catherine Lyon, à ses débuts il y a une quinzaine d’années, lorsqu’elle avait réussi à pacifier une école vaudoise à feu et à sang. (24 heures)