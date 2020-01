Cesla Amarelle signe le retour en grâce de l’apprentissage «allégé»

En chiffres

56

10%

4,9%

7%

45%

métiers ouvrent la porte à une AFP. Un peu moins d’un tiers des professions CFC offrent donc cette filière-là.des titres professionnels initiaux délivrés en Suisse sont des AFP. Le taux est moins élevé en Suisse romande et dans les villes.des apprentis vaudois suivent le cursus AFP. Ce taux est parmi les plus bas de Suisse.des apprentis vaudois échouent à l’examen AFP, contre 12% en CFC. En revanche, le taux d’abandon en cours de route est plus élevé en AFP qu’en CFC.des titulaires vaudois d’une AFP enchaînent ensuite avec le CFC. En moyenne suisse, ce taux n’est que de 30%.