«T’en as encore pour longtemps? Tu fais ch…, tu refroidis toute la maison!» Cette phrase, R. s’en souvient assez précisément. Sa femme, E., l’aurait criée du haut de l’escalier ce soir de décembre 2016, alors qu’il s’affairait à changer les roues de leurs deux voitures, porte du garage grande ouverte. Sur ces entrefaites, le retraité, bricoleur et mécano à ses heures, serait monté au logement «voir pourquoi elle criait, comme je le faisais d’habitude dans ces cas-là».

Second jour de procès pour cet octogénaire accusé avec sa fille de l’assassinat de leur épouse et mère à Saint-Légier fin 2016. La victime avait été retrouvée quatre mois plus tard dans un container aux Monts-de-Corsier. L’homme revient sur les événements ayant conduit à l’homicide. Marmonnant à travers sa moustache, son récit comprend une zone de flou au moment du geste fatal contre une compagne décrite comme sujette à d’importantes sautes d’humeur.

«Je devais encore effectuer le serrage de sécurité des écrous. Comme j’allais me resservir de cet outil, je ne l’ai pas posé. Arrivé en haut, ma femme était là, entre la porte de la cuisine et la cheminée. Elle continuait à crier. Elle venait contre moi. D’ordinaire j’attrapais ses poignets pour l’immobiliser et lui dire de se calmer. Mais cette fois, j’avais cette foutue clé dans les mains…»

Sur l’enchaînement des gestes, R. devient confus, voire brouillon. «Il est âgé et pas très en forme», défend son avocate, Me Kathleen Hack. Ou alors un peu retors, comme laisse entrevoir la présidente du tribunal, faisant allusion à des lettres – à teneur apparemment narquoise – adressées par le prévenu au tribunal.

«Même avec un coup parti par inadvertance, cela ne donne pas les blessures que nous a décrites le médecin légiste, ni le sang qu’il y avait dans la pièce», insiste Anne-Catherine Page, qui mène les débats. «Quand j’ai voulu accrocher ses poignets, mes mains sont parties en avant et je l’ai frappée. Je ne sais pas combien de coups j’ai donnés, un ou plusieurs.»

Une grande source d’ennuis

«Pourquoi n’avez-vous pas lâché l’outil pour attraper ses poignets?» «Les choses ont été très vite! J’essaie de donner une explication, encore faut-il la connaître. Il y a un moment où je ne sais plus. Je me suis retrouvé à genoux sur le tapis, alors qu’elle était étendue. Je lui ai dit: «Mon Dieu, qu’est-ce que je t’ai fait?» Ou: «Qu’est-ce que tu m’as fait faire?» Je ne sais plus…»

Le vieil homme admet n’avoir alerté ni ambulance ni police. Parce qu’il était certain du décès de sa conjointe et craignait l’uniforme: «Cela cause déjà des ennuis quand on a une touchette pare-chocs contre pare-chocs, alors là, ça aurait été une grande source d’ennuis!»

Or, s’il est une chose que le procès aura mis en évidence, défilé de témoins à l’appui, c’est que R. redoutait les ennuis. Au point d’avoir accepté des décennies durant le joug d’une épouse colérique et versatile, probablement atteinte dans sa santé mentale, de l’avis de plusieurs proches. Au point d’avoir fait le vide autour du foyer familial et de n’avoir plus pour relation que cette fille, D., désormais coaccusée. C’est naturellement vers elle que R. dit s’être tourné une fois sa femme inanimée. «Je me sentais seul, dépassé par les événements, il fallait que je parle à quelqu’un. Mais pourquoi je l’ai appelée, nom de D…?»

Secouée de larmes durant l’audition de R., la quadragénaire confirme n’avoir été contactée qu’après les coups de clé. Pourtant, une zone trouble demeure: l’après-midi suivant la nuit fatale, D. se rend à un rendez-vous chez sa psychothérapeute. Elle y décrit un épisode survenu le jour précédent et le fait suivre d’une visite nocturne au domicile parental, où sa mère l’aurait accueillie en pleurs, mais bien vivante. «Je ne parlais pas de cette soirée-là, il s’agissait d’une autre fois», assure D. Avocats et procureure livreront leur lecture des événements mercredi. (24 heures)