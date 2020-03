Cette machine vous fait la morale contre un café gratos

Alors certes, c’est une machine qui vous fait un peu la morale, mais qui pour l’écouter jusqu’au bout vous offre le café. Ce mardi à Lausanne, sur la place Pépinet, la société de collecte des déchets Gedrel SA et Cosedec, la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets, ont rappelé le gaspillage de ressources lié à l’utilisation d’emballages à usage unique, au premier rang desquels le gobelet à café jetable.

«Un gobelet à café, ce n’est pas que du carton. C’est aussi un filtre en plastique qui garantit son étanchéité, mais qui empêche son recyclage», a expliqué Florence Germond, municipale lausannoise et présidente du conseil d’administration de Gedrel SA. À raison de trois cafés et autant de gobelets jetés par jour et par personne en Suisse, on estime que ce sont un million de ces gobelets qui sont utilisés quotidiennement dans le pays. Des gobelets produits à base de bois et d’eau et qui nécessitent des énergies fossiles pour leur transport. La solution? Boire son café dans une tasse ou un contenant réutilisable et lavable.

C’est justement le discours tenu par la machine à café gratuit. Sur son écran tactile, les passants sont invités à en déguster un. «Dans une tasse ou dans un gobelet?» propose la machine. Si vous tapez sur «gobelet», des informations sur son impact environnemental défileront. Sur «tasse» et vous verrez un code apparaître pour aller en déguster un à l’œil dans un café voisin. La machine est désormais à disposition des douze Communes réunies au sein de Gedrel SA: Belmont, Cugy, Épalinges, Étagnières, Froideville, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Lutry, Morrens, Paudex, Pully et Savigny.