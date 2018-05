Changer les accords internationaux pour éviter une nouvelle affaire Ségalat

Voir Laurent Ségalat, condamné en Suisse pour le meurtre de sa belle-mère, Catherine Ségalat, vivre en homme libre et en toute impunité en France; la situation en avait choqué plus d’un. A fortiori après que le Tribunal fédéral a confirmé le verdict et que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé la procédure conforme au droit européen.

Depuis des années, le généticien lyonnais est, pour ses adversaires, l’emblème des lacunes qui minent les accords internationaux en matière de «transfèrement des personnes condamnées». Or pour éviter un nouveau casse-tête juridico-diplomatique de ce genre et pour ne pas faire perdurer «l’impunité», le Conseil fédéral vient de soumettre un amendement au vote du parlement. Son objectif est clair: que la Suisse n’ait plus à connaître l’affront d’une nouvelle affaire Ségalat. Comment? En créant les bases légales qui rendraient impossible pareil imbroglio.

Un accord, deux lectures

Pour comprendre ce dernier épisode, il faut rembobiner jusqu’aux 29 et 30 novembre 2012. Acquitté en première instance quelques mois plus tôt, Laurent Ségalat est de retour en terre vaudoise pour son procès en appel. Au bénéfice d’un sauf-conduit, il comparaît en homme libre. Mais son sésame n’est valable que pour le premier jour de son procès. Il ne prend pas le risque de revenir le lendemain et n’est donc pas au Palais de l’Hermitage lorsque la Cour le condamne à 16 ans de prison pour meurtre. Une absence qui est au cœur de l’affaire.

Début 2015, les autorités suisses demandent officiellement à la France d’arrêter Laurent Ségalat pour qu’il purge sa peine – réduite à 14 ans par le Tribunal cantonal – dans l’Hexagone. Pour justifier la requête, la Suisse s’appuie sur les accords internationaux dans le cadre du «transfèrement des personnes condamnées». Mais la France, qui n’extrade pas ses ressortissants, refuse et motive son niet en se basant sur ces mêmes accords, et notamment sur l’une de ses annexes (protocole additionnel). Car pour les autorités françaises, Ségalat a quitté la Suisse un acquittement en poche et ne s’est pas enfui. Or la convention ne s’applique qu’aux personnes évadées.

C’est précisément ce point que le Conseil fédéral entend modifier. «Le protocole d’amendement crée les bases légales nécessaires pour que le pays d’origine puisse exécuter la peine sans le consentement de la personne condamnée ou faisant l’objet d’une poursuite pénale lorsque celle-ci se rend légalement dans son pays d’origine et échappe ainsi à l’exécution de sa peine dans l’État de condamnation», précise le message du Conseil fédéral, qui évoque sans ambiguïté l’affaire Ségalat, même si le nom n’apparaît pas.

Pas d’effet rétroactif

Dans ce combat, la Suisse n’est pas seule, car le nouveau protocole émane du Conseil de l’Europe. Plusieurs pays (l’Autriche, la Bulgarie, le Luxembourg et la Norvège) l’ont d’ailleurs déjà signé.

«Mais la France pas encore», indique Folco Galli, porte-parole de l’Office fédéral de la justice (OFJ), soulignant le premier point crucial de cette avancée – aujourd’hui encore toute relative – et qui pose la question centrale de cette affaire: cet amendement pourra-t-il faire en sorte que Laurent Ségalat purge sa peine? Conseil des sœurs de Catherine Ségalat, Me Jacques Barillon, qui évoque «une situation ubuesque» veut y croire et enjoint aux autorités compétentes de relancer l’État français sur la base de cet amendement. «Pour faire en sorte que le meurtrier, qui a joué sur les lacunes des accords internationaux, soit enfin sanctionné au lieu de rire à la barbe des victimes.»

Problème: le texte n’est pas contraignant et n’a pas d’effet rétroactif. Une subtilité de taille qui n’a pas échappé au procureur général du canton de Vaud, Éric Cottier, qui avait soutenu l’accusation lors des procès Ségalat. «Les modifications introduites dans le Protocole additionnel ne permettront pas de revenir sur le cas de Laurent Ségalat», lâche le magistrat.

Il reste tout de même une possibilité: que l’office d’exécution des peines enjoigne à l’Office fédéral de la justice de redéposer une demande à Paris. Une option actuellement étudiée et qui sera peut-être prise… si la France signe le fameux amendement. (24 heures)