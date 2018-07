Chez Mario, on fête 60 ans d'histoire avec des pizzas à 2 francs

C’était en 1958. Pelé et le Brésil remportent la Coupe du monde de football en Suède. Elvis est incorporé dans l’armée américaine. Sharon Stone, le prince Albert de Monaco et Madonna voient le jour. Et à Lausanne, la première pizzeria de Suisse ouvre ses portes à la rue de Bourg. Son nom: Chez Mario. Soixante ans plus tard, l’enseigne brille toujours à l’étage du numéro 28. Pour célébrer l’événement, les pizzas seront vendues au prix de 1958!

Chez Mario doit son nom à son patron: le Toscan Azario Mario Colombini. À l’époque, c’était un petit restaurant pour étudiants et ouvriers désargentés. Lors de son ouverture, la pâte est achetée dans une boulangerie voisine, mais fort de son succès Mario décide de la réaliser lui-même. Les célébrités se sont pressées à l’étage: l’homme a servi des Napolitaines à Yul Brynner, à Constantin de Grèce ou au prince Victor-Emmanuel de Savoie. Les anciens se souviennent du perroquet Pippo Bello, qui criait aux clients une phrase rituelle: «T’as payé?» Après quoi il dévorait leurs boutons de manchette. Azario Mario Colombini a abandonné la rue de Bourg en 1961 déjà. Il en profita pour créer la première pizzeria de Baden, celle de Zurich et celle de Bellinzone. Il est décédé en septembre 1993.

Que reste-il de l’âme de Chez Mario, aujourd’hui? Il y a les tables et les murs, couverts de graffiti réalisés par les clients, et il y a l’ambiance. «Ici plus qu’ailleurs, quand tu passes la porte, tu te retrouves instantanément en Italie. Tous nos serveurs parlent italien et, à la fin du repas, tous les clients également», assure Robert Paolo Ortu, le responsable actuel, qui vient tout droit de Sardaigne.

Pour célébrer l’anniversaire de la pizzeria, la Margherita sera proposée à 2 francs lundi et mardi prochain. La Prosciuto et la Napoletana à 2 fr. 50 francs. Comme à l’époque. Robert: «C’est un peu fou, mais nous pensons que nos pizzaiolos enfourneront un millier de pizzas par jour à cette occasion.» Attention: Chez Mario, on ne fait pas de pizzas à l’emporter et on ne prend pas de réservations. Il faudra peut-être un peu patienter avant de passer à table. (24 heures)