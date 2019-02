Choc frontal entre Rebecca Ruiz et Pascal Dessauges

Cinq pour un siège. Ils sont cinq à briguer la place laissée vacante au Conseil d’État par le départ de Pierre-Yves Maillard (PS).

Le premier débat organisé par «24 heures» oppose Rebecca Ruiz (PS), qui revendique le fauteuil en mains socialistes et le challenger de droite Pascal Dessauges (UDC). Celui-ci ambitionne ramener le parti agrarien au gouvernement et d’y renverser du même coup l’actuelle majorité de gauche. Extraits choisis d’un choc frontal.



L’équilibre politique

Avec un parlement à majorité de droite, ne serait-ce pas logique d’avoir aussi un gouvernement de droite?

Rebecca Ruiz: La logique actuelle a été voulue par les Vaudoises et les Vaudois. C’est un équilibre qui fonctionne. J’ai l’impression, et la bonne santé financière de notre canton le montre, qu’il y a un dialogue constructif et la possibilité de proposer des mesures qui vont servir au plus grand nombre.

Pascal Dessauges: Cette manière de fonctionner était exceptionnelle parce qu’on avait le tandem Pascal Broulis et Pierre-Yves Maillard, qui s’entendent bien et qui ont pu faire avancer des dossiers. Je ne suis pas sûr que ça se poursuive dans l’avenir.

R.R.: Je pense que les autres conseillers d’État en place ont aussi agi de manière forte. Cette collaboration indispensable entre les forces politiques perdurera.

Pascal Dessauges, votre parti veut la fin de la libre circulation des personnes. Même si vous vous distancez de cette exigence, est-ce propice à une bonne collaboration au sein du Conseil d’État?

P.D.: Je fais une distinction entre la politique fédérale, où chaque parti doit marquer son territoire, et la politique cantonale, où on est confrontés à la réalité économique, notamment le besoin en personnel.

R.R.: Vous êtes aussi en désaccord avec votre parti cantonal, qui est contre la libre circulation. Elle est pourtant indispensable à notre canton. La politique fédérale a un lien direct et un impact sur ce qui se passe dans les cantons.

P.D.: Madame Ruiz, je connais le fonctionnement de nos institutions, même si je ne suis pas conseiller national. Il n’empêche qu’au niveau fédéral chaque parti marque son territoire. C’est valable pour le PS comme pour l’UDC.



La facture sociale

La dépense pour le social est égale à celle pour la formation. Le Canton de Vaud est-il trop généreux?

R.R.: Si on parle du budget social, il faut être précis. Il y a des choses très différentes dans les dépenses du Département de la santé et de l’action sociale: la santé, les bourses d’études, les prestations complémentaires pour les bénéficiaires de l’AI et de l’AVS, l’aide aux personnes en situation de handicap, et le domaine de l’aide sociale proprement dit. Si on parle de l’aide sociale, mon but est sûrement le même que celui de M. Dessauges: le nombre des bénéficiaires doit diminuer. Le but, c’est évidemment de réinsérer les gens de manière durable sur le marché du travail. Les mesures sociales ne sont pas une fin en soi. Ce qui est important, c’est de répondre à des besoins de la population. Il y a aussi les subsides à l’assurance maladie, mais cette mesure-là a été plébiscitée par quasi 90% des Vaudoises et des Vaudois. C’est aussi ce qui explique le fait que le budget social a augmenté de 150 millions.

P.D.: Les Vaudois l’ont voulu parce que c’était couplé à autre chose, le paquet de la RIE III (troisième réforme fiscale des entreprises). J’estime qu’on doit porter une attention particulière aux contribuables physiques, qui s’acquittent de l’impôt. Ils ont fait de gros efforts quand le canton n’allait pas bien. Aujourd’hui, le canton va beaucoup mieux et on prévoit des dépenses alors que les communes comme les contribuables devraient pouvoir profiter de ce mieux financier. Quand je parle de la mise en cause de ces soutiens à l’assurance maladie, pour 2018, c’est 800 millions qui vont être utilisés. D’ici à deux ou trois ans, on arrivera à un milliard. Je tiens ça de la Fédération des hôpitaux vaudois. Donc ça représentera 10% du budget vaudois et là, je suis désolé, mais on ne peut pas continuer sur cette ligne. C’est une bombe à retardement et on devra de toute manière reprendre ces décisions.

R.R.: Monsieur Dessauges parle d’aider les contribuables? La limitation des primes à 10% du revenu, ce sera une aide très concrète aux contribuables.

P.D.: Il faudra juste que ce soit finançable sur le long terme.

R.R.: C’est typiquement des mesures qui ont été prises parce qu’on a une bonne santé financière.

P.D.: Je suis favorable à une priorisation des ressources dans des investissements plutôt que dans des dépenses. Je suis aussi partisan d’une redistribution des charges qui incombent au canton et aux communes.

Concrètement, où faire des coupes pour alléger la facture sociale?

P.D.: Je n’ai pas parlé de couper, mais de stabiliser.

R.R.: Les budgets sont votés par un Grand Conseil de droite. S’agissant de la fiscalité des personnes physiques, le Conseil d’État a pris des mesures. Il a augmenté la déduction pour frais de garde, il a augmenté la déduction de primes maladie.

Qui est Pierre-Yves Maillard pour vous?

P.D.: Un excellent conseiller d’État…

Mais vous venez de critiquer son bilan!

P.D.: Je n’ai pas critiqué son bilan. J’ai dit que je n’étais pas d’accord avec la situation actuelle. Mais ça reste un excellent conseiller d’État, qui a des idées claires et c’est quelqu’un que j’ai toujours beaucoup apprécié.

R.R.: Un homme d’État brillant, qui s’est battu toute sa vie pour le pouvoir d’achat, pour la dignité des travailleuses et des travailleurs, des classes modestes et moyennes.



La gouvernance du CHUV

Le CHUV est le seul hôpital universitaire sans conseil d’administration. Un ministre doit-il tenir la barre ou le confier à d’autres, comme le demande la droite?

Rebecca Ruiz: M. Maillard n’est pas le directeur du CHUV. Je ne vois pas ce qui justifie de changer la gouvernance, si ce n’est des raisons idéologiques. Le CHUV fonctionne bien. C’est une immense machine et il y a forcément quelques dysfonctionnements. Mais de manière générale la gouvernance est transparente. Le CHUV a développé des pans de recherche et des investissements importants via des partenariats public - privé.

Pascal Dessauges: On doit moderniser la gouvernance du CHUV. Nous avons un chef de département et un directeur qui gèrent plus de 1,5 milliard de dépenses. C’est quelque chose d’un autre temps. Je suis favorable à la création d’un conseil d’administration, avec des spécialistes du cadre médical, de la gestion et des finances. L’un de mes buts est de stabiliser les coûts dans la santé et le social. Si on a un regard affiné par des spécialistes, des marges pourraient être dégagées.

R.R.: Il y a des spécialistes financiers et RH au CHUV, au cas où on aurait des doutes.

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne?

P.D.: Je ne remets pas en question le cadre médical. Mais le CHUV est l’un des plus chers. Il est nécessaire d’avoir un œil pointu sur le fonctionnement. Je ne veux pas en faire un établissement privé, mais un établissement autonome de droit public. Les autres hôpitaux ne se sont pas vidés des parties qui n’étaient pas rentables.

R.R.: Le CHUV coûte cher, car il assume les salaires de tout le personnel académique contrairement aux hôpitaux de Zurich et de Berne ainsi que les fonds de recherche médicale. Tout cela passe par ces prestations d’intérêt général, ce qui n’est pas le cas ailleurs.

Les Vaudois paient parmi les primes maladie les plus élevées de Suisse. N’est-ce pas la preuve que des économies sont possibles?

R.R.: Là où l'évolution des coûts est la plus importante, ce n'est pas dans le stationnaire, mais dans l’ambulatoire, c’est-à-dire les médecins installés, et pas les hôpitaux. Il faut une loi fédérale à laquelle s’oppose l’UDC, pour réguler l’admission des médecins de l’ambulatoire.

P.D.: L’ambulatoire est financé uniquement par l’assurance maladie. Cela présente une pression sur l’augmentation des coûts de la santé et qui plombe l’assurance maladie. Cela va faire grimper les primes.

R.R.: Il faut donc y limiter l’installation de nouveaux médecins. Mais le transfert vers l’ambulatoire est à souhaiter, car une intervention n’y a pas le même coût.



Les moyens de campagne

Le PS affirme injecter 240'000 francs dans cette campagne et l’UDC 80'000. À quoi tient cette différence?

P.D.: C’est intéressant de voir cette inversion… On accuse toujours l’UDC de faire des campagnes électorales avec des centaines de milliers de francs, qui viennent de milliardaires zurichois.

R.R.: C’est le cas au niveau fédéral.

P.D.: Ce n’est pas le cas dans le cadre cantonal. On a voulu privilégier une campagne de proximité et contact direct avec la population, plutôt que d’arroser tout le canton avec des flyers. Le PS a peut-être des donateurs extraordinaires.

R.R.: L’argent investi par le PS vaudois, ce sont des montants qui équivalent à ce qui a été investi pour les précédentes élections au Conseil d’État. On est transparents par rapport à nos financements.

On peut se demander pourquoi la droite n'investit pas davantage si elle veut vraiment ce siège?

P.D.: Les partis de droite ont fait une autre analyse et se sont dit que ce n’est pas avec de l’argent qu’on achète les voix de la population, mais par une présence accrue dans toutes les régions. On verra bien le 17 mars quel est le résultat.

R.R.: L’idée d’investir dans une campagne, ce n’est pas pour acheter des voix, c’est pour présenter à la population ce qu’on a envie de mettre en avant. J’aimerais préciser que ce n’est pas parce qu’on met de l’argent dans un certain matériel qu’on ne fait pas également une campagne de terrain. (24 heures)