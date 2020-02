Christelle Luisier améliore son score après vérification

Dimanche dernier, Christelle Luisier terminait la journée électorale avec 55,9% des voix. Ce vendredi, dans la «Feuille des Avis officiels», les résultats définitifs indiquaient 56,2%. Car entre-temps, six Communes ont corrigé leur décompte.

Ces six ont surtout modifié leur nombre de bulletins blancs, dont le total cantonal passe de 5179 à 4526. Mais une dizaine avait considéré comme «blancs» ou «nuls», pour le scrutin cantonal, les cas où des électeurs avaient voté pour le scrutin fédéral sans voter pour l’élection cantonale. Toutes n’ont pas corrigé leurs chiffres, malgré des erreurs manifestes.

Rolle par exemple les a corrigées (25 blancs au lieu de 423). Idem à Saint-George (5 au lieu de 111) et Bullet (7 au lieu de 67). En outre, les suffrages de trois candidats ont changé à Belmont-sur-Lausanne: +18 pour Christelle Luisier, +12 pour Juliette Vernier (Grève du climat) et +1 pour Guillaume Morand (Parti de rien). Au final, surtout à cause du nouveau décompte des bulletins blancs, Juliette Vernier passe de 23% à 23,1%. Guillaume Morand (11,7%) et le Pirate Jean-Marc Vandel (5,2%) ne bougent pas.

«Il n’y a pas eu de recomptage, mais nous avons demandé à certaines Communes de vérifier leurs chiffres», explique Vincent Duvoisin, du Service des communes. «Les procès-verbaux sont de leur responsabilité, et non pas du Canton.»