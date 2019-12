Christelle Luisier est candidate à la succession de Jacqueline de Quattro

Sans aucune surprise, le congrès du PLR a désigné ce soir Christelle Luisier comme candidate à la succession de Jacqueline de Quattro. La syndique de Payerne, également députée au Grand Conseil vaudois, n'a eu aucun adversaire à affronter lors de la réunion qui s'est tenue à Roche, village du Chablais. Les quelque 170 délégués présents l’ont plébiscité, par acclamation. La candidate à énuméré ses trois «défis prioritaires»: «renforcer l’attractivité pour les familles et la classe moyenne», revoir le financement de l’aide sociale et la répartition des charges entre le canton et les communes.

Christelle Luisier fera face à un candidat issu de la Grève du climat, dont l'identité sera connue après un tirage au sort le 23 décembre, date du délai de dépôt des candidature auprès du canton. Le premier tour de l'élection complémentaire se tiendra le 9 février.

Jacqueline de Quattro a quitté le Conseil d'Etat après 12 années, en raison de son élection au Conseil national. La constitution vaudoise interdit en effet aux membres du gouvernement cantonal d'avoir un mandat à Berne.