Cinq bonnes raisons de se réjouir du vieillissement de la population

Démences, EMS, coûts de la santé… Une sinistrose ambiante entoure la question du vieillissement de la population. Histoire de «voir le verre à moitié plein, de temps en temps», le professeur Christophe Büla, chef de la gériatrie du CHUV, liste cinq «excellentes nouvelles».

1. On est des champions de la longévité



La Suisse est le deuxième pays au palmarès mondial de longévité derrière le Japon (85 ans d’espérance de vie pour les femmes et 81 pour les hommes). Nous vivons toujours plus longtemps: trois mois gagnés en moyenne, année après année.

2. On vieillit mieux qu’avant



«On ne gagne pas seulement des années de vie en EMS, mais des années de vie en bonne santé», relève Christophe Büla. En vingt-cinq ans, l’espérance de vie en bonne santé après 65 ans a augmenté de deux ans et demi.

Autres chiffres, autre raison de se réjouir: en trente ans, le taux d’incidence d’alzheimer a diminué d’environ 44%, selon une étude américaine. «Les performances cognitives des Européens de 50 ans et plus sont aussi meilleures qu’il y a dix ans.»

L’indépendance fonctionnelle est maintenue plus longtemps. Le suivi d’une cohorte de Lausannois montre que les gens marchent mieux. Le pourcentage de femmes suisses de 75 ans et plus qui sont dépendantes dans les activités de base de la vie quotidienne a chuté de près de moitié en dix ans (8,1% en 2007 contre 4,8% en 2017). Pour les hommes, ce taux de dépendance est passé de 5,8% à 3,6%. «C’est très impressionnant, relève le professeur Büla. D’autant que ce n’est pas quelque chose qu’on observe dans tous les pays d’Europe.»

Il rappelle aussi que la majorité des centenaires sont indépendants, à part pour l’habillage et la toilette (selon une étude danoise). «Non, ce ne sont pas des «légumes» en EMS.»

3. On peut inverser le cours des choses à tout âge



Le lien entre les habitudes de vie et l’espérance de vie est établi. À 50 ans, une femme qui n’a aucun des facteurs protecteurs (ne pas fumer, boire modérément, ne pas être en surpoids, pratiquer une activité physique régulière et avoir une alimentation équilibrée) peut espérer vivre encore vingt-neuf ans en moyenne. Pour une femme qui cumule tous ces comportements positifs, c’est quatorze ans de plus. «Un écart massif», relève le professeur Büla.

Il est donc possible d’agir sur son vieillissement. «Et cela à tout âge. C’est un investissement, comme on investit dans sa retraite avec un deuxième pilier.»*

4. L’exercice retarde la manifestation des démences



Selon le spécialiste, le meilleur investissement pour sa forme est l’exercice, y compris à un âge avancé. «Beaucoup de personnes âgées ont une activité physique insuffisante.» Des études montrent qu’en favorisant la mobilité de gens sédentaires de plus de 75 ans on réduit leurs chances de développer de la dépendance fonctionnelle. «Cela retarde les manifestations physiques de la démence. Le changement le plus bénéfique dans ses habitudes est donc de passer d’un état sédentaire à un état où on fait un petit peu d’exercice: monter les escaliers plutôt que l’ascenseur, sortir un arrêt de métro plus tôt pour marcher… Ça fait la différence. De la même façon, les personnes âgées qui passent à un état sédentaire après un pépin de santé sont susceptibles de décliner rapidement.»

5. En socialisant, on fait du bien à notre santé



Notre façon de vieillir ne dépend pas que de notre santé physique mais aussi de notre environnement social. «Les gens qui ont un réseau social bien développé vont être plus prompts à sortir et être mobiles que quelqu’un d’isolé qui a les mêmes limitations physiques.» Les personnes âgées qui disent avoir un sentiment de solitude ont un déclin beaucoup plus rapide (+40%). «Une étude a aussi démontré que si l’on a une perception positive de son vieillissement, on va moins facilement décliner. Ces données sur les liens entre santé physique et psychologie sont fascinantes.»

Le médecin conclut par ce message aux seniors: «Soyons actifs. Essayons d’être optimistes et de cultiver notre réseau social, en particulier après la retraite. L’idée est de ne pas envisager son vieillissement comme une catastrophe et réalisons tout ce que l’on peut apporter aux autres.»

*Le programme «Pas de retraite pour ma santé» sensibilise les aînés à l’importance d’une activité physique couplée à une alimentation équilibrée.