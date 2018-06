Cinq catégories pour le 2e Prix suisse de l'oenotourisme

Qui pour succéder au château de Chillon au top des offres œnotouristiques suisses? Le haut lieu du tourisme vaudois avait conquis un jury de professionnels, l’automne passé à Cully, et remporté le premier Prix suisse de l’œnotourisme, avec son offre de dégustation du vin élevé en barriques dans ses caves voûtées. Le 12 septembre, la manifestation, qui se veut itinérante, se déplacera dans le vignoble de Féchy.

Nouveauté cette année, les candidats – qui ont jusqu’au 31 juillet pour déposer leur dossier – seront répartis en cinq catégories: tourisme, événement, communication, restauration-hôtellerie, artisanat. Un projet de chacune d’elles sera récompensé en plus du grand prix et du prix d’honneur, décerné à un «pionnier». Ces distinctions veulent mettre en valeur des démarches individuelles ou collectives venant de toute la Suisse.

Les 2es Rencontres suisses de l’œnotourisme, qui ont pour ambition d’échanger mais aussi de créer des partenariats entre prestataires, se dérouleront au même moment. Cette fois, les conférences et débats tourneront autour des nouvelles technologies, de l’animation pour enfants dans une activité œnotouristique, de la restauration et de l’hébergement, ainsi que des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs. Lors de la première édition, ces rencontres avaient réuni quelque 150 personnes à Cully. (24 heures)